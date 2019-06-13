Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы

Государственный фонд регионального развития утвердил проекты, которые будут реализованы в Донецкой области в текущем году. Общая сумма инвестиций в Донетчину составит почти 503,5 млн гривен. За эти деньги реализуют 40 проектов.

Самый дорогой из них достался Славянску. Здесь за 105 млн грн, выделенных фондом, проведут реконструкцию главного корпуса областной психиатрической больницы (на фото).

Кроме того, за средства ГФРР капитально отремонтируют второй магистральный водовод, проходящий по Славянскому району. Этот проект обойдется в 51,8 млн гривен.

Также в числе прошедших отбор - проекты по реконструкции роддома и стадиона им. Скиданова.