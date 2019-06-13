|13 июня 2019
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Государственный фонд регионального развития утвердил проекты, которые будут реализованы в Донецкой области в текущем году. Общая сумма инвестиций в Донетчину составит почти 503,5 млн гривен. За эти деньги реализуют 40 проектов.
Самый дорогой из них достался Славянску. Здесь за 105 млн грн, выделенных фондом, проведут реконструкцию главного корпуса областной психиатрической больницы (на фото).
Кроме того, за средства ГФРР капитально отремонтируют второй магистральный водовод, проходящий по Славянскому району. Этот проект обойдется в 51,8 млн гривен.
Также в числе прошедших отбор - проекты по реконструкции роддома и стадиона им. Скиданова.
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13 июня 2019
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• Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели
• Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы
• Как депутаты перераспределили средства городского бюджета
• Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта
• Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра
• Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности
• В ЦПАУ появился мобильный офис
• В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний
• В Северском Донце утонул житель Славянска
• На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик
• Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса
6 июня 2019
• Что обещают славянцам по воде
• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
• Славянцев приглашают посетить Киевскую область
• «Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей
• Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты
• Полный комплект наград славянских «вольников»
• Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу
• «Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге
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Государственный фонд регионального развития утвердил проекты, которые будут реализованы в Донецкой области в текущем году. Общая сумма инвестиций в Донетчину составит почти 503,5 млн гривен. За эти деньги реализуют 40 проектов.