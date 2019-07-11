Кто в Славянске недоплачивает земельный налог

Она сообщила, что с мая текущего года возглавляемая ею структура работает по новому Положению, которое расширяет полномочия отдела. В основном, это касается двух направлений работы – проведения инвентаризации земельных участков и осуществление контроля за соблюдением договоров аренды. По информации чиновницы, на сегодня в городе действуют 397 договоров аренды. В этом году таких договоров подписано 44, на общую сумму арендной платы 1,4 млн грн в год. Параллельно ведется работа по продаже участков: в 2019-м их продано 7 (на 2,2 млн грн), еще 5 заявлений (на полмиллиона гривен) находятся в обработке. Часть договоров подразумевают выкуп участков в рассрочку сроком до 5 лет, так что сразу вся сумма в бюджет не поступит.

После оглашения общей информации участники круглого стола перешли к сложностям, возникающим в сфере регулирования земельных отношений. Главная беда, как выяснилась, заключается в недобросовестности отдельных плательщиков, изыскивающих возможности для минимизации платежей. Но еще хуже обстоит дело с собственниками и пользователями земельных участков, которые и вовсе не фигурируют в легальном поле. Механизма их выявления нет. И это создает «белые пятна» в общей базе налогообложения.

По словам представителя налоговой инспекции, их учреждение занимается лишь сверкой подаваемых исполкомом договоров аренды с декларациями предприятий-землепользователей. Расхождений обычно не возникает.

Очень помогла бы в работе общегородская схема земельных участков. Однако такого документа в Славянске нет, и инвентаризацию приходиться начинать практически с нуля. В перечень подлежащих этой процедуре объектов на 2019 год включены 93 позиции, на самом деле неучтенных участков в городе гораздо больше. Особенно «богат» этим ресурсом частный сектор, где расположено много заброшенных участков с сохранившимися на них строениями.

Трудность состоит в том, что, если на них в БТИ зарегистрирован собственник, распоряжаться участком город не может. Найти же владельца и договориться с ним о выкупе участка возможно далеко не всегда, так как многие люди давно не проживают не только в Славянске, но и в Украине. В некоторых случаях участок может иметь не одного, а нескольких собственников, и «отработать» их всех просто нереально. В пример такой ситуации можно привести полуразрушенный частный дом на пересечении улиц Учительской и Банковской. По имеющимся сведениям, в нем прописаны 17 человек. Где их искать – неизвестно.

Но даже если нарушитель и выявлен, воздействовать на него город может только через суд. А это растягивает процедуру на месяцы и годы. Более того, даже позитивные для города судебные решения зачастую «вязнут» на уровне исполнительной службы юстиции. Таким образом выходит, что даже если загрузить суды и выиграть все претензионные тяжбы, результативность работы может оказаться очень невысокой, и, вместо наполнения городского бюджета, привести к его истощению. Ведь за каждый иск нужно заплатить судебный сбор – 1,5 % от общей суммы спора. Как сообщила начальник юридического отдела Славянского горисполкома Наталья Усиченко, в этом году на данную статью расхода горсовет заложил всего 20 тыс. грн, а потратить пришлось уже более 200 тыс. грн.

Председательствовавший на собрании заместитель городского головы Андрей Рубан предложил ходатайствовать перед горсоветом об обращении в Верховную Раду с предложением усовершенствовать «земельное» законодательство и дать местным органам самоуправления конкретные рычаги оперативного воздействия на нарушителей. Прозвучало также мнение, что для большей «статусности» такое обращение можно направить правительству через Ассоциацию городов Украины.

Пока такое обращение, если оно будет сформировано, пройдет все инстанции, предлагается составить «черный список» неплательщиков земельного налога и разместить его на сайте горсовета. Для того, чтобы отслеживать динамику работы по инвентаризации земельных участков, а также выполнение арендаторами договорных обязательств, тематический круглый стол участники заседания постановили проводить не реже одного раза в квартал.