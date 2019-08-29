«Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году

Славянцы, не получившие ранее выплаты, положенные «детям войны», могут сделать это сейчас. В 2019 году государство наконец приступило к исполнению закона о признании госдолгом денежных средств, не выплаченных после решения суда. О всех подводных камнях этой насущной проблемы рассказывает председатель местной общественной организации «Дети войны» Анатолий Бовздаренко.

Из истории вопроса

Ажиотаж с выплатами 30-процентной надбавки «детям войны» пришелся на 2008 год. Тогда пенсионеры атаковали суды, желая получить законные деньги. Но началась история гораздо раньше. Закон Украины «О социальной защите детей войны» был принято 18 ноября 2004 года и вступил в силу с 1 января 2006-го. Кроме явно популистических и «мертворожденных» норм (например, о приоритетном трудоустройстве или внеочередном отпуске), он имел три важные составляющие. Людям, которым до 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, закон давал право на бесплатный проезд в общественном городском транспорте. Кроме того, обеспечивал их 25-процентной льготой при оплате коммунальных услуг. А еще государство обещало выплачивать денежную добавку в виде 30% от минимальной пенсии.

Последняя норма и стала камнем преткновения.

30% надбавки никто не выплатил ни в 2006-м, ни в начале 2007 года. Играя на политической арене против тогдашнего премьер-министра Януковича, Юлия Тимошенко подала иск в Конституционный суд о невыполнении закона «О социальной защите детей войны». Суд она выиграла дважды.

Что было в Славянске

Однако просто так деньги все равно не выплачивали. И ОО «Дети войны» в Славянске совершает гражданский подвиг. В своей приемной на ул. Шевченко,4 Анатолий Бовздаренко и четверо его единомышленников учат славянских пенсионеров составлять иски в суд. За короткое время общественная организация составляет 9,5 тыс. заявлений. Они подбадривают сомневающихся, вселяют надежду в неверящих.

Согласно закону, подобные иски рассматривает областной административный суд. Тогда он располагался в Донецке. 9500 исков от славянцев вливаются в общую массу. Всего таких дел накапливается более 300 тысяч. Админсуд - просто парализован.

И тогда парламент принимает закон о местных судах, делегируя им полномочия разбираться с исками «детей войны». Донецк передает все 9,5 тысяч дел в Славянск.

Для пенсионеров это выливается в довольно тяжелый удар. Заявление нужно переписать, поскольку в прежнем варианте ответчиком называлось областное управление ПФ, а теперь нужно указывать местное.

И вновь на помощь приходит ОО «Дети войны».

- Я тогда был депутатом местного совета. Считаю, что свою депутатскую деятельность отработал полностью. Ходил в суд каждый день, в пенсионный фонд, доказывал, брал справки. Мы тогда обзвонили всех людей, подавших заявления, помогли их переписать, - говорит Анатолий Бовздаренко. - В день принимали до 450 человек.

Выплаты по решению уже славянского суда начались в 2009 году. Минимальная сумма равнялась 2733 гривни. Максимальная доходила до 5812 грн. Правда, признается руководитель славянской ОО «Дети войны», столько денег получили от силы пять человек.

Работа теперь уже местного суда оказалась под угрозой. На все остальные иски был выделен один день. Четыре дня в неделю Фемида обслуживала пенсионеров. Иск подавался на 6 месяцев. Когда он заканчивался, «дети войны» подавали его заново - на новый период.

Тем не менее, городской пенсионный фонд по решению суда выплатил пенсионерам-льготникам 39 млн 647 тыс. грн. В Украине этот случай был практически уникальный - о Славянске тогда писали центральные газеты. А здесь все держалось на энтузиазме и жизненной позиции одного человека.

Хорошего - понемногу

Выплаты детям войны шли до августа 2011 года. Надбавку выплачивали вместе с пенсией. Потом в стране не стало хватать денег. Для надбавки организовали отдельный счет в казначействе. Но средства туда не поступали.

Летом 2011-го Верховная Рада предоставила Кабинеты министров право самостоятельно распоряжаться выплатами – в зависимости от наличия средств в госбюджете. Поскольку их не было - о надбавке благополучно забыли - до лучших времен. До сегодняшнего времени они так и не наступили.

Начиная с 22 июля 2011 года суды перестали принимать исковые заявления. Но выплатить надбавку всем государство не успело.

Новейшая история

В 2014 году украинский парламент принял закон о признании средств, не выплаченных, несмотря на решение суда, государственным долгом. Кроме прочих категорий граждан, этот документ напрямую касался «детей войны».

Узнав о нововведении, Анатолий Бовздаренко активизировал деятельность.

- Выяснилось, что дело о выплатах должно теперь пройти инвентаризацию. То есть, пенсионный фонд должен проверить и дать справку о том, что надбавка была начислена, но не выплачена согласно решению суда. Кроме этого, понадобится копия решения суда, копия паспорта и идентификационного кода, а также заявление в государственное управление исполнительной службы, - объясняет руководитель ОО «Дети войны».

Славянская организация подготовила пять таких заявлений и отвезла их в Краматорск. Именно там сейчас находится областная исполнительная служба. Но оказалось, что выплаты на территории Донецкой и Луганской областей были приостановлены. Последовала долгая переписка с различными министерствами. Выиграл ее Анатолий Бовздаренко. Документы у них - первых в области - все-таки приняли.

Потом на домашний адрес люди получили извещение о том, что они занесены в государственный реестр и Украина гарантирует выплаты. Однако денег все не было.

- В стране идет война, и находились объективные причины не выплачивать этот долг, говорит Анатолий Бовздаренко. - Так продолжалось до нынешнего года. И вот, в июле 2019-го - люди стали получать деньги.

Алгоритм действий

По подсчетам руководителя организации, на данный момент в Славянске не получили выплаты по решению суда 2008-2011 годов около тысячи человек. Все решения находятся в ОО «Дети войны». Сумма выплат по ним на сегодняшний день составляет около 4,5 тыс. гривен.

Анатолий Бовздаренко считает помощь в получении надбавки делом своей жизни. Поэтому славянцам даже не придется самостоятельно ехать в Краматорск. Это ОО «Дети войны» сделает за них.

Все, что нужно - прийти по адресу ул. Шевченко, 4, офис общественной организации «Дети войны», и написать заявление на выплату.

Приемные дни - понедельник, четверг, с 10:00 до 12:00.

- Раньше мы принимали ежедневно. Но теперь из 5 человек нас осталось только двое. Поэтому и график пришлось сократить. Но мы обязательно уделим внимание каждому, - говорит Анатолий Бовздаренко. Для него очень важно. чтобы справедливость в отношении людей, чье детство пришлось на Вторую мировую, наконец восторжествовала.