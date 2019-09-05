С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго

Суд обязал власти Славянска привести в соответствие с нормами Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" решение о повышении тарифа на перевозку пассажиров электротранспортом. Об этом на заседании исполкома 4 сентября сообщила начальник отдела транспорта и связи Римма Макиенко.

Это означает, что действие принятого в феврале решения отменяется, и стоимость проезда в троллейбусах Славянска снова будет составлять 3 грн. Решение вступает в силу с момента его официальной публикации, то есть, с 5 сентября. Правда, дешевые тарифы будут действовать всего 2-3 месяца - пока чиновники не выполнят всю процедуру принятия регуляторного акта.

Напомним, что решение о повышении тарифов весной этого года оспорил нардеп прошлого созыва Олег Недава. Донецкий окружной административный суд в требованиях заявителю отказал, но вынес дополнительное постановление о необходимости провести всю предусмотренную законом процедуру принятия регуляторного акта. По словам Риммы Макиенко, со своей стороны, исполком подавал на это постановление апелляцию. Но на конечный результат она не повлияла.

Отметим, что за полгода действия нового тарифа троллейбусное управление получило дополнительную прибыль, что также требует нормативного урегулирования. Данный аспект, однако, на заседании не озвучивался и не обсуждался.