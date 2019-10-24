Генплан и деньги ГФРР: что сделал город за средства госфонда

В обладминистрации состоялась встреча губернатора с руководителями городов и районов Донетчины. Речь на ней шла об инвестиционных проектах, которые реализовываются за средства госфонда регионального развития (ГФРР).

Рассказывая журналистам о совещании, городской голова Славянска Вадим Лях сообщил, что в следующем году для подачи документов на конкурс будет необходим генеральный план. В Славянске, напомним, его пока нет. Из четырех составляющих масштабного документа город на данный момент выполнил лишь одну - историко-архитектурную часть. До конца года нужно выделить деньги на работы по составлению топографии местности. Эту часть будущего генплана мэр назвал самой габаритной.

- Средства будет выделять по частям. Всего нужно около 2 млн грн. Но работы должны двигаться, иначе реализовать инвестпроекты нам больше не удастся, - говорит градоначальник.

Напомним, что в текущем году в Славянске за средства ГФРР реализовывались 4 проекта. Два из них - пляж на озере Вейсовом и реконструкция стадиона «Локомотив» - уже выполнены. Правда, по стадиону существует небольшая заминка. Для подсыпки туда завезли некачественный песок. И сейчас подрядчик исправляет недоделку.

Еще один инвестпроект - по ремонту детского сада №25, расположенного на ул. Короленко, затормозился из-за жалобы подрядчика в Антимонопольный комитет. Одна из фирм, которая не выиграла конкурс, решила это оспорить. В итоге антимонопольный комитет поддержал позицию города. Но тяжба отсрочила работы более, чем на месяц.

Четвертый проект - родильный дом (на фото). Работы здесь идут полным ходом. Правда, пока лишь в хозблоке. В конце октября строители начнут термомодернизацию основного здания. По словам мэра, современные технологии позволяют проводить такие работы при любой погоде. Поэтому они продлятся и зимой.

Кроме того, в роддоме будет отремонтирован один этаж. А вот получить донорские средства на реконструкцию оставшихся трех этажей больницы городской голова не рассчитывает. По его мнению, делать это придется за деньги местного бюджета. Сроки работ не называются.

Зато в роддоме поменяют коммуникации на всех стояках. Это стало возможным в результате экономии 1,5 млн грн. на реконструкции здания. Сейчас спешно составляют проект таких работ. Иначе средства придется возвратить в госбюджет.

Добавим, что правительство страны озвучило информацию о том, что ГФРР забирает часть средств, выделенных на реализацию проектов в Донецкой области. Но о каких именно проектах и в каких населенных пунктах идет речь, губернатор Павел Кириленко сказать пока не может. Остается надеяться, что Славянск в их число не попадет.