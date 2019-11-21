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Фотофакт

Нехорошая тенденция

Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни

Светлана Вьюниченко
21 ноября 2019 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске 20 ноября состоялось заседание исполкома и сессии городского совета. В общей сложности, оба мероприятия длились менее двух часов.

Покатались, и хватит

На заседании исполнительного комитета в числе прочих рассматривался вопрос  «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров городским электротранспортом». При его обсуждении было принято решение вернуться к тарифу в 4 грн.

Напомним, что с 5 сентября проезд в славянских троллейбусах опустился на 1 гривну и составил 3 грн. Причиной этого послужило решение Донецкого окружного административного суда. В феврале 2019-го, принимая регуляторный акт о повышении тарифа, славянские чиновники нарушили процедуру. Это и дало суду право обязать членов исполкома отменить свое февральское решение. 

Теперь все формальности соблюдены. И с пятницы, 22 ноября, в городе начнет действовать прежний тариф на проезд в троллейбусе - 4 грн. Отметим также, что, по словам директора СТрУ Сергея Иванченко, ущерб, который временное уменьшение тарифа нанесло предприятию, превысил 200 тыс. грн.

Сессия: быстро и результативно

Заседание 74-й сессии горсовета прошло без эксцессов и неожиданностей. Казалось, что город вернулся в недалекие времена, когда депутаты не делились на группы и не вели закулисную борьбу. 

В зале присутствовали 23 местных народных избранника. Решения принимались четко и, за редким исключением, положительно. 

В повестку дня были включены 85 вопросов. Все, кроме первого, казались земельной темы. 

С первого раза были внесены изменения в городской бюджет на текущий год. 552,4 тыс. грн выделили на содержание дорог. Еще 110 тыс. перераспределили в  рамках горздрава. Эти средства пойдут на покупку мебели и медоборудования для гинекологического отделения родильного дома, в котором ведется ремонт. 

Земельные вопросы голосовали по блокам. Из длинного перечня исключили лишь вопросы о предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству для отведения участка в аренду трем гражданам. В двух случаях, как объяснил городской голова, речь шла о самозахвате земли. Сейчас город оспаривает это в судебной инстанции. Поэтому о выдаче разрешения речь идти не может. Еще в одном случае депутаты засомневались, что землю человек будет использовать под огород, как указал в документах. По их мнению, в дальнейшем будет проведено изменение целевого назначения, и там появится коммерческий объект. 

Два вопроса о продаже земельных участков вызвали возражения главного архитектора города Сергея Руденко. По его словам, участок на ул. Ярослава Мудрого предназначается генпланом под многоэтажную застройку. Второй участок находится возле озера Шелковичное и мешает благоустройству территории. 

Однако депутаты сочли претензии необоснованными. На Ярослава Мудрого, кроме этого, спорного, все ближайшие участки были уже проданы. Поэтому о многоэтажной застройке здесь говорить не приходится. Что касается набережной озера, по мнению депутатов, цветочный магазин, под которым предприниматель хочет выкупить землю, отвечает всем требованиям благоустройства. 

В итоге оба вопроса были решены в пользу граждан. 

Долго ли продлится такое согласие между местным депутатским корпусом, или оно окажется затишьем перед бурей, покажет ближайшая сессия. Теперь они происходят в Славянске с завидной регулярностью.

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Комментарии к статье «Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни»

В Славянске 20 ноября состоялось заседание исполкома и сессии городского совета. В общей сложности, оба мероприятия длились менее двух часов.

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