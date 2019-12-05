Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года

В размещенных на сайте Славянского горсовета проектах решений указаны несколько программ, направленных на финансовую поддержку горводоканала и развитие водопроводно-канлизационной сети. Журналисты «ТВ плюс» попытались разобраться в этих документах, но задача оказалась практически невыполнимой.

На день верстки номера в перечне подготовленных проектов мы насчитали аж 4 программы, в названии которых упомянут «Славгорводоканал». Самая понятная из них – внутренняя инвестиционная программа, мероприятия которой будут реализовываться за счет собственных средств предприятия. Общая сумма расходов – 13,5 млн грн, из которых почти 8 млн грн пойдут на погашение кредита, взятого в 2009 году у Международного банка реконструкции и развития. Текущая сумма долга перед банковским учреждением, как указано в документе, составляет 55 млн грн.

Намного сложней оказалось разобраться с программами финансовой поддержки водоканала за счет местного бюджета. Таких документов два. Действие одного из них, краткосрочного, рассчитано на 2020 год, в нем указана сумма 40 млн грн. Напомним, что эти деньги выделяются предприятию для целевого использования – платы за покупную воду «Воды Донбасса» и расчетов за потребленную электроэнергию. На другие статьи расходов использовать их нельзя.

Одновременно с этим опубликована в проектах решений и долгосрочная программа финансовой поддержки «Славгорводоканала», которая охватывает период с 2020 по 2023 годы. Согласно первой редакции, на указанные выше потребности предприятию планировалось выделить 240 млн грн, то есть по 60 миллионов в год. В более позднем варианте сумма увеличена до 243 млн грн. Попытки журналистов «ТВ плюс» выяснить, дополняют ли вышеозначенные документы друг друга или являются самостоятельными программами, оказались безуспешными. Руководитель УЖКХ Владимир Башкаев пообещал нам разобраться и перезвонить, однако своего обещания не исполнил. Исполняющий обязанности директора горводоканала Алексей Шурко сказал, что речь идет о программе развития водопроводно-канализационной сети, на которую предприятие просит у горсовета 280 млн грн. По его словам, средства должны пойти на максимальный «уход» от «Воды Донбасса» и переход на собственные источники водоснабжения. О том, что сумму сократили до 243 миллионов, ему не сообщили.

Еще больше усложняет понимание сути происходящего то, что на сайте Славянского горсовета 21 ноября был размещен еще один документ - «Программа развития водопроводно-канализационного хозяйства на 2020-2023 годы». Для ее реализации предусмотрено 100 млн грн: в 2020-м и 2021-м – по 30 млн грн, в 2022-м и 2023-м – по 20 млн грн. В пояснительной записке идет речь как раз о мероприятиях, направленных на минимизацию зависимости от покупной воды.

Одним словом, бумаг и документов разработано столько, что разобраться в них рядовому потребителю услуги нереально. Надеемся, что эта задача окажется по силам депутатам городского совета, которым предстоит утверждать поданные разработчиками проекты. Учитывая, что в последнее время они декларируют намерение контролировать каждую бюджетную копейку, можно предположить, что обсуждение программ будет очень жарким. Ведь речь идет именно о средствах городского бюджета, то есть деньгах налогоплательщиков (читай «избирателей»).