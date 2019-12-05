Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем

В бюджете Украины на будущий год имеется несколько нюансов относительно социальных выплат. Журналисты «ТВ плюс» разбирались, чего ждать от правительства тем жителям города, которые получают социальную помощь.

Прожиточный минимум

На данный момент практически все социальные выплаты привязаны к прожиточному минимуму. Этот базовый стандарт будет меняться три раза на протяжении года. Такая норма - не новость, увеличение происходит каждый год.

Средний прожиточный минимум в 2020 году составит: с 1 января - 2027 грн, с 1 июля - 2118 грн, с 1 декабря - 2189 грн. Для детей до 6 лет: 1779, 1859, 1921 грн соответственно. Для детей от 6 до 18 лет: 2218, 2318, 2395 грн соответственно.

Свои нормы рассчитываются для трудоспособных лиц (2102 грн, 2197 грн, 2270 грн) и для тех, кто утратил трудоспособность - 1638 грн, 1712 грн, 1769 грн соответственно.

Отметим, что в следующем году правительство намеревается изменить подход к исчислению прожиточного минимума. Как рассказали в Минсоцполитики, от него хотят «отвязать» более 150 видов соцвыплат. По большому счету, к прожиточному минимуму останутся привязанными лишь пенсии и помощь по малообеспеченности. Все другие льготы предусмотрят в абсолютных цифрах и заложат в госбюджет. То есть, они не будут меняться на протяжении года. Пока эта новация лишь обсуждается и когда она начнет работать, пока неясно.

Детские выплаты

Много слухов в последнее время вызывала ситуация с помощью при рождении ребенка. Сначала новая молодая команда, пришедшая к власти, хотела ее вовсе отменить, оставив выплаты лишь наиболее нуждающимся. Был даже разработан законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». В нем регламентировалось введение адресной программы, и помощь при рождении ребенка полагалась лишь тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышал 15% от размера выплат. В цифрах это составляло примерно 6 тысяч грн. Потом депутаты предложили выплачивать по 100 тыс. грн за первого ребенка, 200 тыс. - за второго и 400 тыс. - за третьего и всех последующих.

В итоге же размер помощи при рождении ребенка в следующем году останется неизменным - 41280 грн без учета того, каким этот малыш является по счету в семье. Как и на данный момент, единоразово родителям выплатят 10320 грн. Остальную сумму в равных частях (по 860 грн) семья будет получать в течение 36 месяцев.

А вот минимальный размер помощи по беременности и родам незастрахованным женщинам несколько увеличится. На данный момент он составляет 2207 грн. В будущем году достигнет 2385 грн. Также с 2020 года роженицам обещают выдавать компенсацию за бэби-боксы. Она составит 5 тыс. грн. Напомним, что Донецкая область - единственная в стране, где мамочки не получили этот вид помощи от государства.

Помощь на детей, находящихся под опекой или попечительством вырастет с 3842-ти до 4790 гривен. Помощь одиноким матерям в 2020 году изменится так: для детей до 6 лет - с 1779 до 1921 грн; для детей от 6 до 18 лет - с 2218 до 2395 грн; для детей от 18 до 23 лет (если они учатся на стационаре вузов) - с 2102 до 2270 грн.

Выплаты переселенцам

Помощь внутренне перемещенным лицам на аренду жилья останется прежней. Для пенсионеров и детей она составит 1 тыс. грн в месяц; для трудоспособных лиц - 442 грн, для инвалидов І группы - 130% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность; для инвалидов ІІ группы - 115% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность; для инвалидов ІІІ группы - прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Как и сейчас, помощь будет назначаться на семью и не сможет превышать 3 тыс. грн. За исключением случаев, если в семье имеются люди с инвалидностью. Тогда размер помощи может увеличится до 3400 грн. Если же лиц с инвалидностью в семье два и более - верхней планки не существует.

Отдельный размер помощи предусмотрен для многодетных семьей из числа ВПЛ. Здесь верхняя граница проходит по сумме 5 тыс. грн.

Как рассказали в УСЗН, пособие внутренне перемещенным лицам выплачивается ежемесячно в течение полугода с момента обращения. После этого срока выплата помощи может быть продолжена.

При этом важно учитывать, что если человек выезжает на неподконтрольную территорию на срок, превышающий 60 дней, он обязан вернуть государству пособие за этот период.

Напомним также, что помощь переселенцам не назначат, если хотя бы у одного члена семьи имеется жилье на неоккупированной территории или деньги на депозите в сумме свыше 14500 гривен. Кроме того, выплаты могут быть прекращены, если в семье есть неработающие лица трудоспособного возраста.