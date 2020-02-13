Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских

Неприятный сюрприз подготовила теплосеть жителям Славянска. Получив квитанции за январь, абоненты увидели существенную разницу в сумме, по сравнению с декабрем. Хотя оба зимних месяца оказались необычно теплыми, у многих январский счет за теплоэнергию был выше на 300-500 грн.

Объяснить сложившуюся ситуацию на брифинге у городского головы 11 февраля попытались представители «Славянсктеплосети».

Заместитель начальника отдела реализации Екатерина Соловьева рассказала, что, по показаниям метеослужбы, средняя температура декабря в Славянске составила 2 градуса тепла. В январе в среднем было 0,2С выше нуля. Исходя из этих данных, сотрудники теплосети и рассчитывали итоговые цифры. По их подсчетам, разница в неполных два градуса дала увеличение на 20%. Еще 17% добавилось из-за новогодних праздников. Показания со счетчиков, установленных на домах, снимают в конце месяца. Но из-за праздничных дней в декабре их сняли 27-28 числа. Поэтому оставшиеся 3-4 дня приплюсовали к январю. В итоге январская платежка оказалась «дороже» на 37-40%.

По мнению градоначальника, такую существенную разницу трудно объяснить «двумя градусами и тремя днями». Но другого объяснения у тепловиков не нашлось.

Интересно, что по расчетам, предоставленным журналистам, отопление 1 кв м площади в январе обходилось дороже, чем в декабре, на 3,5 грн. Если умножить эту сумму на количество «квадратов» жилья, она будет колебаться в пределах 147-220 грн.

Так откуда же в платежках взялись заоблачные сотни гривен разницы? И что славянцы увидят в марте, когда принесут счета за февраль, который действительно оказался холоднее других зимних месяцев? Такая вот получается математика...