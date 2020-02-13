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Фотофакт

Неблагополучные участки

Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»

Павел Коротенко
13 февраля 2020 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянский исполком утвердил новые расценки на питание в детских садах города. Усредненный показатель увеличился на 50% и теперь составляет 28,95 грн на ребенка в день.

Решение принято в связи с подорожанием продуктов и необходимостью обеспечить детям полноценное меню - так прокомментировал нововведение начальник отдела образования Игорь Рублевский. По его словам, проведенный опрос показал, что 80% родителей с повышением стоимости согласны. 

Для родителей теперь месячная плата за питание составит 364 грн (при условии, что ребенок посещает садик 21 день в месяц). При этом Игорь Рублевский напомнил, что 40% стоимости оплачивает городской бюджет. Аналогичное повышение сейчас готовится и для общеобразовательных школ Славянска.

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Комментарии к статье «Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»»

Славянский исполком утвердил новые расценки на питание в детских садах города. Усредненный показатель увеличился на 50% и теперь составляет 28,95 грн на ребенка в день.

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