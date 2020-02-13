|13 февраля 2020
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Славянский исполком утвердил новые расценки на питание в детских садах города. Усредненный показатель увеличился на 50% и теперь составляет 28,95 грн на ребенка в день.
Решение принято в связи с подорожанием продуктов и необходимостью обеспечить детям полноценное меню - так прокомментировал нововведение начальник отдела образования Игорь Рублевский. По его словам, проведенный опрос показал, что 80% родителей с повышением стоимости согласны.
Для родителей теперь месячная плата за питание составит 364 грн (при условии, что ребенок посещает садик 21 день в месяц). При этом Игорь Рублевский напомнил, что 40% стоимости оплачивает городской бюджет. Аналогичное повышение сейчас готовится и для общеобразовательных школ Славянска.
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• В горсовете нет согласия по поводу децентрализации
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• За что мэр уволил директора КАТП и почему потом передумал
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12 февраля 2020
• Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек
• Рекорды Дюплантиса и Бех-Романчук в Торуне
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• Как составить план курсовой работы
6 февраля 2020
• В Славянске открылся новый энергоофис для клиентов YASNO
• В Славянске пять школ закрыли на карантин
• «Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги
• Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод
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Комментарии к статье «Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»»
Славянский исполком утвердил новые расценки на питание в детских садах города. Усредненный показатель увеличился на 50% и теперь составляет 28,95 грн на ребенка в день.