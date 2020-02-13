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Фотофакт

Неблагополучные участки

С 20 февраля за воду вновь придется платить больше

Светлана Вьюниченко
13 февраля 2020 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 20 февраля в Славянске вступят в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение.

Такое решение приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Оно опубликовано в правительственном издании «Урядовий кур’єр» от 5 февраля нынешнего года. 

Цена кубометра воды вырастет до 18 грн 72 копеек, стоков - до 12 грн 84 копеек. Итого получается 31,56 грн. Ранее, напомним, тариф равнялся 29 грн 61 копейка за кубометр. Таким образом повышение составило 6,5%.

Напомним, что в последний раз тарифы на воду в Славянске поднимались в октябре прошлого года. До этого - в марте 2019-го. То есть, за неполный год цены росли дважды. 

Отметим, что согласно постановлению НКРЭКУ повышение коснулось 43-х водоснабжающих предприятий. При этом в Краматорске стоимость воды и стоков выросла до 27 грн. А вот в Дружковке услуга не дорожает уже два года и держится на отметке 25,8 грн.

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Комментарии к статье «С 20 февраля за воду вновь придется платить больше»

С 20 февраля в Славянске вступят в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение.

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