Неутешительній прогноз от МВФ на 2020 год

|24 марта 2020
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В сообщении, опубликованном на сайте МВФ по итогам экстренного совещания глав центробанков и министерств финансов стран G20, говорится, что с начала года зафиксирован крупнейший в истории отток капитала из государств с развивающейся экономикой.
Глава МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что развитые страны должны оказать большую поддержку странам с низким уровнем дохода.
"Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году является негативным - спад будет таким же, как во время мирового финансового кризиса, или еще хуже", - отметила она и добавила, что МВФ готов задействовать всю кредитную емкость в 1 трлн долларов.
В то же время уже в 2021 году глобальная экономика должна полностью оправиться от последствий коронавируса, успокоила глава фонда. Впрочем, чтобы достичь экономического восстановления, странам мира необходимо будет в первую очередь сдерживать дальнейшее распространение вируса и укреплять системы здравоохранения.
"Экономические последствия есть и будут оставаться тяжелыми, но чем быстрее вирус остановится, тем быстрее и сильнее будет восстановление", - заверила Георгиева.
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В сообщении, опубликованном на сайте МВФ по итогам экстренного совещания глав центробанков и министерств финансов стран G20, говорится, что с начала года зафиксирован крупнейший в истории отток капитала из государств с развивающейся экономикой.