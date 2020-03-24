Неутешительній прогноз от МВФ на 2020 год

В сообщении, опубликованном на сайте МВФ по итогам экстренного совещания глав центробанков и министерств финансов стран G20, говорится, что с начала года зафиксирован крупнейший в истории отток капитала из государств с развивающейся экономикой.

Глава МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что развитые страны должны оказать большую поддержку странам с низким уровнем дохода.

"Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году является негативным - спад будет таким же, как во время мирового финансового кризиса, или еще хуже", - отметила она и добавила, что МВФ готов задействовать всю кредитную емкость в 1 трлн долларов.

В то же время уже в 2021 году глобальная экономика должна полностью оправиться от последствий коронавируса, успокоила глава фонда. Впрочем, чтобы достичь экономического восстановления, странам мира необходимо будет в первую очередь сдерживать дальнейшее распространение вируса и укреплять системы здравоохранения.

"Экономические последствия есть и будут оставаться тяжелыми, но чем быстрее вирус остановится, тем быстрее и сильнее будет восстановление", - заверила Георгиева.