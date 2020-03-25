Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен

Украинское правительство согласовал увеличение субсидий на период карантина и упрощает их предоставления - особенно тем людям, кто потерял работу. Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Людям, которые потеряли работу и хотят оформить субсидию, нужно зарегистрироваться в службе занятости. Это можно сделать онлайн.

«Кроме того, на время карантина правительство увеличивает субсидии для оплаты ЖКУ в среднем на 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном фонде. Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Председатели ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий», — написал Шмыгаль.

Этим постановлением Кабмин ввел на период карантина дополнительную компенсацию расходов на оплату отдельных коммунальных услуг получателям субсидий путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды. На реализацию такого решения потребуется дополнительно 1,1 млрд грн.