В Украину из-за границы привезли $130 миллионов

Национальный банк Украины получил из-за границы партию наличного доллара и передал системно важным банкам 130 млн долл. в обмен на безналичный эквивалент.

"Национальный банк наконец получил из-за границы партию наличного доллара США, необходимого для подкрепления касс банков. Сегодня мы провели операцию по обмену этой наличности на безналичную валюту банков. Участие в этой операции приняли 11 из 14 банков, которые имеют статус системно важных. Предложенный нами объем наличной валюты составил $130 млн и был полностью выкуплен банками", – говорится в сообщении.

На участие в обменной операции подали заявки 11 из 14 системно важных банков.

В НБУ отмечают, что ждут вторую партию наличного доллара и продолжат проводить операции по обмену наличных на безналичные, чтобы банки могли бесперебойно удовлетворять спрос клиентов на снятие наличных в долларах или евро.

Также в НБУ напомнили, что регулятор не планирует вводить ограничения на валютном рынке и по депозитам, а продолжит при необходимости сглаживать колебания на рынке посредством продажи валюты.