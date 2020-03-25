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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украину из-за границы привезли $130 миллионов

25 марта 2020 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Национальный банк Украины получил из-за границы партию наличного доллара и передал системно важным банкам 130 млн долл. в обмен на безналичный эквивалент.

"Национальный банк наконец получил из-за границы партию наличного доллара США, необходимого для подкрепления касс банков. Сегодня мы провели операцию по обмену этой наличности на безналичную валюту банков. Участие в этой операции приняли 11 из 14 банков, которые имеют статус системно важных. Предложенный нами объем наличной валюты составил $130 млн и был полностью выкуплен банками", – говорится в сообщении.

На участие в обменной операции подали заявки 11 из 14 системно важных банков.  

В НБУ отмечают, что ждут вторую партию наличного доллара и продолжат проводить операции по обмену наличных на безналичные, чтобы банки могли бесперебойно удовлетворять спрос клиентов на снятие наличных в долларах или евро.

Также в НБУ напомнили, что регулятор не планирует вводить ограничения на валютном рынке и по депозитам, а продолжит при необходимости сглаживать колебания на рынке посредством продажи валюты.

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Комментарии к статье «В Украину из-за границы привезли $130 миллионов »

Национальный банк Украины получил из-за границы партию наличного доллара и передал системно важным банкам 130 млн долл. в обмен на безналичный эквивалент.

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