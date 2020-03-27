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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн
27 марта 2020 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Саммит «Большой двадцатки» (G20) впервые прошел в формате видеоконференции.

Страны G20 собираются вложить в глобальную экономику свыше 5 триллионов долларов для преодоления финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Мы вкладываем более 5 трлн долларов в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", - говорится в документе.

В документе отметили, что коллективные действия G20 позволят мировой экономике снова встать на ноги и заложить прочную основу для защиты рабочих мест и восстановления экономического роста.

Кроме того, страны G20 попросили МВФ и Всемирный банк на постоянной основе информировать их о последствиях пандемии

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Страны G20 собираются вложить в глобальную экономику свыше 5 триллионов долларов для преодоления финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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