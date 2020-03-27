Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн

|27 марта 2020
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Страны G20 собираются вложить в глобальную экономику свыше 5 триллионов долларов для преодоления финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
"Мы вкладываем более 5 трлн долларов в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", - говорится в документе.
В документе отметили, что коллективные действия G20 позволят мировой экономике снова встать на ноги и заложить прочную основу для защиты рабочих мест и восстановления экономического роста.
Кроме того, страны G20 попросили МВФ и Всемирный банк на постоянной основе информировать их о последствиях пандемии
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• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
• Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля
• Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен
• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
• В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
24 марта 2020
• В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом
• Зеленский на месяц перенес весенний призыв
• В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус
• Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина
• Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год
• ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны
• Какие монеты стоит отложить: советы начинающему нумизмату
• В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19
23 марта 2020
• Плазменный резак: устройство, принцип действия и правила выбора
21 марта 2020
• В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
19 марта 2020
• Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет
• В планах - пайки для нуждающихся
• Сотрудникам «Славкурорта» выплатили долги по зарплате
• Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям
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Страны G20 собираются вложить в глобальную экономику свыше 5 триллионов долларов для преодоления финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.