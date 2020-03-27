Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн

"Мы вкладываем более 5 трлн долларов в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", - говорится в документе.

В документе отметили, что коллективные действия G20 позволят мировой экономике снова встать на ноги и заложить прочную основу для защиты рабочих мест и восстановления экономического роста.

Кроме того, страны G20 попросили МВФ и Всемирный банк на постоянной основе информировать их о последствиях пандемии