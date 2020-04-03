|3 апреля 2020
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В Министерстве социальной политики сообщили, что пенсии и социальные пособия украинцам на время карантина из-за пандемии коронавируса переназначат автоматически. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
"После окончания срока действия карантина или ограничительных мер орган социальной защиты населения или управление Пенсионного фонда осуществит перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи или пенсии на основании поданного лицом заявления", - отметили в министерстве.
Сообщается, что в соответствии с законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-2019)" урегулирован вопрос продления выплаты на период карантина всех пенсий и пособий людям, у которых в настоящее время приходится перекомиссия МСЭК и ВКК об установлении инвалидности и переназначение (продолжение) пенсий и пособий на новый период, без заявлений и без каких-либо документов.
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• Пенсии и соцпомощь украинцам на время карантина переназначат автоматически
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• Донецкая область готовится проводить диагностику коронавируса в Славянске
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• В Славянске готовят к открытию два продуктовых рынка
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• По данным разведки США, Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса
• Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику
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• Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру
• В Донецкой области почти 500 человек ушли на самоизоляцию после возвращения из-за границы
• Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны
• Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля
• Как витамины влияют на здоровье человека: сбалансированный рацион и полезные добавки
• В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев
• Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт
31 марта 2020
• Украинцы задекларировали на 42% больше доходов
• Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках
• В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
• В Украине больных COVID-19 будут сортировать
• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
28 марта 2020
• УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона
• 29 марта Украина переходит на летнее время
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Комментарии к статье «Пенсии и соцпомощь украинцам на время карантина переназначат автоматически»
В Министерстве социальной политики сообщили, что пенсии и социальные пособия украинцам на время карантина из-за пандемии коронавируса переназначат автоматически. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.