Пенсии и соцпомощь украинцам на время карантина переназначат автоматически

В Министерстве социальной политики сообщили, что пенсии и социальные пособия украинцам на время карантина из-за пандемии коронавируса переназначат автоматически. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"После окончания срока действия карантина или ограничительных мер орган социальной защиты населения или управление Пенсионного фонда осуществит перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи или пенсии на основании поданного лицом заявления", - отметили в министерстве.

Сообщается, что в соответствии с законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-2019)" урегулирован вопрос продления выплаты на период карантина всех пенсий и пособий людям, у которых в настоящее время приходится перекомиссия МСЭК и ВКК об установлении инвалидности и переназначение (продолжение) пенсий и пособий на новый период, без заявлений и без каких-либо документов.