В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась

Труднее всего пришлось государствам с развивающейся экономикой и формирующимся рынкам, потому что у них меньше ресурсов, чтобы пережить застой производства.

По ее словам, отток капитала из таких стран составил примерно 90 миллиардов долларов.

"Это намного больше, чем при глобальном финансовом кризисе", – отметила директор МВФ. Она также добавила, что фонд совместно с другими международными финансовыми организациями будет всеми средствами содействовать пострадавшей экономике, особенно в сферах здравоохранения.

«По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно», — сообщила глава МВФ.