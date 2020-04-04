|4 апреля 2020
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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что из-за эпидемии коронавируса COVID-19 мировая экономика практически остановилась.
Труднее всего пришлось государствам с развивающейся экономикой и формирующимся рынкам, потому что у них меньше ресурсов, чтобы пережить застой производства.
По ее словам, отток капитала из таких стран составил примерно 90 миллиардов долларов.
"Это намного больше, чем при глобальном финансовом кризисе", – отметила директор МВФ. Она также добавила, что фонд совместно с другими международными финансовыми организациями будет всеми средствами содействовать пострадавшей экономике, особенно в сферах здравоохранения.
«По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно», — сообщила глава МВФ.
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• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
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• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
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• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
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• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
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Комментарии к статье «В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась»
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что из-за эпидемии коронавируса COVID-19 мировая экономика практически остановилась.