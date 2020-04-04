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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась
4 апреля 2020 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Ситуация с мировой экономикой сейчас еще хуже, чем во время финансового кризиса 2008 года.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что из-за эпидемии коронавируса COVID-19 мировая экономика практически остановилась.

Труднее всего пришлось государствам с развивающейся экономикой и формирующимся рынкам, потому что у них меньше ресурсов, чтобы пережить застой производства.

По ее словам, отток капитала из таких стран составил примерно 90 миллиардов долларов.

"Это намного больше, чем при глобальном финансовом кризисе", – отметила директор МВФ. Она также добавила, что фонд совместно с другими международными финансовыми организациями будет всеми средствами содействовать пострадавшей экономике, особенно в сферах здравоохранения.

«По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно», — сообщила глава МВФ.

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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что из-за эпидемии коронавируса COVID-19 мировая экономика практически остановилась.

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