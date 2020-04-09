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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes
8 апреля 2020 Просмотров: 282 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Список украинских миллиардеров, по версии журнала Forbes, возглавил Ринат Ахметов.

Журнал Forbes обнародовал обновленную версию списка миллиардеров, в который вошли 2095 человек против 2153 годом ранее. При этом сокращение числа миллиардеров в Forbes связывают с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Совокупное состояние первых двадцати участников рейтинга в 2020-м составило $1,14 трлн. При этом коронавирус прошелся и по списку Forbes, в результате миллиардеров в мире за год стало на 267 меньше, при этом у половины из оставшихся 2095 состояние сократилось. Все вместе они потеряли $700 млрд

Лидирующую позицию в списке занял основатель и генеральный директор интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $113 млрд. На втором месте оказался сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд. Далее следует владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья, их состояние равняется $76 млрд. На четвертом месте — глава инвестиционного дома Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, журнал оценил его состояние в $67,5 млрд. Замыкает пятерку лидеров основатель компании Oracle Ларри Эллисон с состоянием в $59 млрд.

Самым богатым человеком в Украине остался Ринат Ахметов. Однако его капитал серьезно уменьшился — с 6 миллиардов долларов до 2,4 миллиарда долларов. В результате 53-летний бизнесмен опустился в общем рейтинге с 272-го на 875-е место.

За Ахметовым следует Виктор Пинчук. Он потерял за год всего 100 миллионов долларов. Теперь состояние 59-летнего предпринимателя и мецената составляет 1,3 миллиарда долларов. В украинском рейтинге Пинчук поднялся с четвертого на второе место. А в общем списке занимает теперь 1613-е место.

Геннадий Боголюбов (58 лет) сумел сохранить свой капитал, но ничего к нему не прибавил — 1,2 миллиарда долларов. И это 1730-е место в рейтинге.

Юрий Косюк (51 год) потерял за год 300 миллионов долларов. Теперь его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. В украинском списке он опустился с третьего на четвертое место. В общем рейтинге занимает 1851-е место.

Игорь Коломойский (57 лет) стал беднее на 100 миллионов долларов. У него эксперты Forbes насчитали ровно миллиард долларов. Он поднялся с шестого на пятое место в украинском рейтинге, а в общем списке находится на 1990-м месте, которое делит с Константином Жеваго. 46-летний Жеваго лишился полмиллиарда долларов. Теперь у него ровно миллиард, как у Коломойского. Константин в прошлом году уступал в Украине только Ахметову, а сейчас занимает в отечественном рейтинге последнее шестое место.

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Комментарии к статье «Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes»

Журнал Forbes обнародовал обновленную версию списка миллиардеров, в который вошли 2095 человек против 2153 годом ранее. При этом сокращение числа миллиардеров в Forbes связывают с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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