Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes

|8 апреля 2020
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Журнал Forbes обнародовал обновленную версию списка миллиардеров, в который вошли 2095 человек против 2153 годом ранее. При этом сокращение числа миллиардеров в Forbes связывают с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Совокупное состояние первых двадцати участников рейтинга в 2020-м составило $1,14 трлн. При этом коронавирус прошелся и по списку Forbes, в результате миллиардеров в мире за год стало на 267 меньше, при этом у половины из оставшихся 2095 состояние сократилось. Все вместе они потеряли $700 млрд
Лидирующую позицию в списке занял основатель и генеральный директор интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $113 млрд. На втором месте оказался сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд. Далее следует владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья, их состояние равняется $76 млрд. На четвертом месте — глава инвестиционного дома Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, журнал оценил его состояние в $67,5 млрд. Замыкает пятерку лидеров основатель компании Oracle Ларри Эллисон с состоянием в $59 млрд.
Самым богатым человеком в Украине остался Ринат Ахметов. Однако его капитал серьезно уменьшился — с 6 миллиардов долларов до 2,4 миллиарда долларов. В результате 53-летний бизнесмен опустился в общем рейтинге с 272-го на 875-е место.
За Ахметовым следует Виктор Пинчук. Он потерял за год всего 100 миллионов долларов. Теперь состояние 59-летнего предпринимателя и мецената составляет 1,3 миллиарда долларов. В украинском рейтинге Пинчук поднялся с четвертого на второе место. А в общем списке занимает теперь 1613-е место.
Геннадий Боголюбов (58 лет) сумел сохранить свой капитал, но ничего к нему не прибавил — 1,2 миллиарда долларов. И это 1730-е место в рейтинге.
Юрий Косюк (51 год) потерял за год 300 миллионов долларов. Теперь его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. В украинском списке он опустился с третьего на четвертое место. В общем рейтинге занимает 1851-е место.
Игорь Коломойский (57 лет) стал беднее на 100 миллионов долларов. У него эксперты Forbes насчитали ровно миллиард долларов. Он поднялся с шестого на пятое место в украинском рейтинге, а в общем списке находится на 1990-м месте, которое делит с Константином Жеваго. 46-летний Жеваго лишился полмиллиарда долларов. Теперь у него ровно миллиард, как у Коломойского. Константин в прошлом году уступал в Украине только Ахметову, а сейчас занимает в отечественном рейтинге последнее шестое место.
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• Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен
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• Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes
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7 апреля 2020
• В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек
• В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории
• В Славянске возобновлена работа двух рынков
• В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта
• Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных
• В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
• Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день
6 апреля 2020
• Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут
• Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы
• Гончаренко считает решение Кабмина неконституционным и обжаловал его в суде
• Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко
5 апреля 2020
• Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин
• Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины
• Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании
4 апреля 2020
• В Киеве будут кремировать умерших от коронавируса
• Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков
• Кабмин разрешил находиться на улице без маски
• Украинцам на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин
• Как оформить паспорт в Славянске во время карантина
• В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.
• В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.
• Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»
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Комментарии к статье «Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes»
Журнал Forbes обнародовал обновленную версию списка миллиардеров, в который вошли 2095 человек против 2153 годом ранее. При этом сокращение числа миллиардеров в Forbes связывают с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.