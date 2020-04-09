|8 апреля 2020
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Пенсионный фонд Украины начал выплату дополнительных 500 гривен пенсионерам, чей возраст превышает 80 лет, размер пенсии не превышает 9205 грн. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Кроме того, для граждан старше 80 лет, которые имеют страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 гривен.
Те украинцы, которые подпадают под перечисленные выше требования, в течение апреля и мая получат надбавки. Пенсионный фонд провел перерасчет для 1480 тысяч пенсионеров, достигших возраста 80 лет. Из них 1264 пенсионера получат по 500 гривен, а еще 216 тыс. — более 500 гривен. Средства были переданные банкам и отделениям "Укрпочты".
Те пенсионеры, которые получают пенсию до 7 числа включительно, уже получили свои 500 гривен. Всем остальным, достигших 80 лет, компенсация будет выплачена уже с майской пенсией.
Размер надбавки будет больше 500 гривен для 216 тысяч пенсионеров, подсчитали в фонде.
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• В Славянске возобновлена работа двух рынков
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• В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.
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Комментарии к статье «Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен»
Пенсионный фонд Украины начал выплату дополнительных 500 гривен пенсионерам, чей возраст превышает 80 лет, размер пенсии не превышает 9205 грн. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.