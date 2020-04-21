Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода

|21 апреля 2020
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Около 7 тысяч предприятий Донецкой области представили декларации за 2019 год по налогу на прибыль, задекларировав 101,6 миллиардов гривен дохода. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.
Как сообщается, из них 3822 предприятия принесли в бюджет 255,7 млн грн налога на прибыль. Убыточную деятельность за 2019 год задекларировали 723 предприятия, 48 млрд грн отрицательного значения объекта налогообложения которых придется перекрывать прибылью, полученной в следующих периодах.
Как прокомментировала "ОстроВу" руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, с целью предупреждения «минимизации» налоговых поступлений все показатели деклараций по налогу на прибыль тщательно анализируются при камеральных проверках, а в случае возникновения рисков - уже документальными проверками.
"За месяц работы по результатам проведенных камеральных проверок налоговых деклараций по налогу на прибыль налоговиками уже установлено завышение задекларированных убытков на сумму 155,8 миллионов гривен, что могло привести к потерям бюджета в сумме 28 миллионов налога на прибыль. Дополнительно поступило в бюджет налога на прибыль в сумме 176,7 тысяч гривен. Также в течение 2019 года предприятия Донецкой области выплатили резидентам других государств больше 400 миллионов гривен доходов, из которых уплачено в бюджеты 1,9 миллиона гривен налога на прибыль с доходов нерезидентов" - отметила Ирина Долозина.
Также Ирина Долозина назвала наибольшие суммы доходов, выплаченных предприятиями нерезидентам Украины:
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• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
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Около 7 тысяч предприятий Донецкой области представили декларации за 2019 год по налогу на прибыль, задекларировав 101,6 миллиардов гривен дохода. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.