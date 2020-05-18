|18 мая 2020
|Просмотров: 54
|
Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%, такой пессимистичный прогноз опубликовала ЮНИСЕФ в докладе о влиянии коронавируса на бедность в Украине.
По данным организации, до пандемии уровень бедности по абсолютному критерию в Украине составлял 27,2%, в лучшем случае он вырастит до 43,6%, а в худшем – до 50,8%.
Что касается детей, то ожидается, что в бедности окажется от 51,3% до 58,5% детей, в то время как в докризисный период уровень бедности среди детей составлял 32,9%.
По оценкам ЮНИСЕФ, при прочих равных условиях Украина может ожидать, что по менее угрожающему сценарию количество лиц, живущих в бедности, увеличится на 6,3 млн человек, включая 1,4 млн детей, тогда как по более угрожающему сценарию этот показатель увеличится на 9 млн, включая 1,8 млн детей, и в наиболее худшем сценарии в сфере преодоления бедности Украина будет отброшена на 3 года.
Скорее всего, в наиболее нестабильных условиях находятся семьи, которым сложно диверсифицировать доходы, среди них домохозяйства с тремя и более детьми, одинокие родители с детьми, домохозяйства с детьми до трех лет, одинокие пенсионеры старше 65 лет.
Отмечается, что прогнозы организации учитывали, что карантинные меры продлятся до 24 апреля, а в качестве базового экономического сценария на текущий год взяли такие докризисные показатели: ВВП – 103,5%, инфляция – 105%, минимальная зарплата - 4723 грн, минимальная пенсия – 1676 грн, средняя номинальная зарплата - 12 043 грн, а реальная – 11 440 грн.
Напомним, экономический кризис, который вызвала пандемия коронавируса, стал крупнейшим со времен Великой депрессии 1929-1930-х годов. По словам главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, МВФ прогнозирует падение показателя ВВП на душу населения для 170 стран мира, хотя еще несколько месяцев назад прогнозировали рост этого показателя для 160 стран.
18 мая 2020
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
16 мая 2020
• Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
• Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк
• В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан
• Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
• С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
• Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году
• Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса
• Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца
• Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом
14 мая 2020
• Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад
• В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют
• Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"
• Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
• ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года
• Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки
13 мая 2020
• Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек
• Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту
• Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план
• Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен
• ЦНАП Славянска продолжает прием граждан
• В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
— 16 мая 2020 —
В 2019 году переводы от трудовых мигрантов дали Украине 12 млрд долларов, в этом году от них ожидается сумма в 10 млрд долларов. Об этом в интервью "BBC Украина" сообщил председатель Нацбанка Яков Смолий.
— 16 мая 2020 —
В Национальном банке Украины не ожидают резких колебаний курса гривны относительно доллара после карантина, хотя отмечают, что возможные колебания не являются для них "какой-то страшилкой".
— 15 мая 2020 —
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за І квартал 2020 года (январь, февраль и март) сократился на 1,5% по сравнению с І кварталом 2019 года. Такие оперативные данные приведены на сайте Государственной службы статистики.
— 15 мая 2020 —
С начала 2020 года объем частных денежных переводов в Украину составил более 2,9 млрд долларов. В то же время, из Украины за рубеж было отправлено почти 154 млн долларов.
Приветствую, гость! Вход
18 мая 2020
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
16 мая 2020
• Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
• Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк
• В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан
• Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
• С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
• Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году
• Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса
• Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца
• Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом
14 мая 2020
• Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад
• В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют
• Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"
• Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
• ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года
• Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки
13 мая 2020
• Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек
• Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту
• Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план
• Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен
• ЦНАП Славянска продолжает прием граждан
• В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%»
Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%, такой пессимистичный прогноз опубликовала ЮНИСЕФ в докладе о влиянии коронавируса на бедность в Украине.