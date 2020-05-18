Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%, такой пессимистичный прогноз опубликовала ЮНИСЕФ в докладе о влиянии коронавируса на бедность в Украине.

По данным организации, до пандемии уровень бедности по абсолютному критерию в Украине составлял 27,2%, в лучшем случае он вырастит до 43,6%, а в худшем – до 50,8%.

Что касается детей, то ожидается, что в бедности окажется от 51,3% до 58,5% детей, в то время как в докризисный период уровень бедности среди детей составлял 32,9%.

По оценкам ЮНИСЕФ, при прочих равных условиях Украина может ожидать, что по менее угрожающему сценарию количество лиц, живущих в бедности, увеличится на 6,3 млн человек, включая 1,4 млн детей, тогда как по более угрожающему сценарию этот показатель увеличится на 9 млн, включая 1,8 млн детей, и в наиболее худшем сценарии в сфере преодоления бедности Украина будет отброшена на 3 года.

Скорее всего, в наиболее нестабильных условиях находятся семьи, которым сложно диверсифицировать доходы, среди них домохозяйства с тремя и более детьми, одинокие родители с детьми, домохозяйства с детьми до трех лет, одинокие пенсионеры старше 65 лет.

Отмечается, что прогнозы организации учитывали, что карантинные меры продлятся до 24 апреля, а в качестве базового экономического сценария на текущий год взяли такие докризисные показатели: ВВП – 103,5%, инфляция – 105%, минимальная зарплата - 4723 грн, минимальная пенсия – 1676 грн, средняя номинальная зарплата - 12 043 грн, а реальная – 11 440 грн.

Напомним, экономический кризис, который вызвала пандемия коронавируса, стал крупнейшим со времен Великой депрессии 1929-1930-х годов. По словам главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, МВФ прогнозирует падение показателя ВВП на душу населения для 170 стран мира, хотя еще несколько месяцев назад прогнозировали рост этого показателя для 160 стран.