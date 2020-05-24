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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц
24 мая 2020 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать ежемесячно надбавку в размере 500 гривен. Таких пенсионеров более миллиона. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Интер".

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - сказала Лазебная.

По ее словам, дата индексации пенсий должна быть определена законодательно, чтобы избежать спекуляций на эту тему.

Министр также сообщила, что сегодня дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд гривен, тогда как в начале года он составлял 23 млрд гривен.

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Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать ежемесячно надбавку в размере 500 гривен. Таких пенсионеров более миллиона. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Интер".

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