Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ

Бедность в Украине возрастет до 50%, при этом в бедности окажется почти 60% детей. Таким является один из двух прогнозов ЮНИСЕФ по Украине. В организации считают, что коронакризис сильно ударит по экономике нашей страны. Детали прогноза – в нашей статье.

Как сообщается, ЮНИСЕФ составил два прогноза по Украине. По данным организации в Украине до объявления пандемии уровень бедности составлял 27,2%. Эксперты предполагают, что теперь, в лучшем случае, показатель бедности вырастит до 43,6%, а в худшем – до 50,8%. В организации прогнозируют, что в бедности окажется от 51,3% до 58,5% украинских детей, в то время как в докризисный период уровень бедности среди детей составлял 32,9%.

Так, согласно мягкому сценарию прогноза ЮНИСЕФ, количество украинцев, живущих в бедности, увеличится на 6,3 млн человек, включая 1,4 млн детей. По более угрожающему сценарию бедных станет больше на 9 млн, включая 1,8 млн детей. В наиболее худшем сценарии Украина по уровню бедности будет отброшена на 3 года.

"ЮНИСЕФ подчеркивает необходимость разработки кратковременной и долговременной стратегии социальной защиты. В качестве экстренного реагирования ЮНИСЕФ предлагает рассмотреть возможность временной универсальной выплаты всем домохозяйствам с детьми. Также необходимо расширять существующие программы по поддержке семей, в частности, увеличить ежемесячные выплаты помощи при рождении ребенка", - говорится на сайте представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Стоит отметить, что доклад ЮНИСЕФ был раскритикован президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства заявил, что в своем прогнозе ЮНИСЕФ основывается на общемировых статистических данных. То есть эксперты сравнивают доходы с другими государствами. При этом он подчеркнул, что в Украине меньше прожиточный минимум и меньше заработная плата.