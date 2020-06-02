Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили

Население Украины в мае 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 860,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 908,8 млн долларов. Таким образом, в мае снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 48,5 млн долларов.

В сравнении с апрелем украинцы на валютном рынке существенно активизировались – тогда они продали в банках $787 млн, а купили $736 млн, сальдо было на уровне $51 млн.

При этом в марте, когда паника относительно распространения коронавируса была острее, граждане продали $1,329 млрд, а приобрели $1,251 млрд (сальдо составило $78 млн).

Вместе с тем, по сравнению с "докоронавирусным" февралем, в мае население сократило продажу валюты в 1,6 раза, покупку – в 1,4 раза.

В целом с начала 2020 года объем продажи наличной валюты преобладал над объемом покупки, разница между которыми составила $570,9 млн, в частности в апреле украинцы продали на $50,9 млн больше, чем купили, свидетельствуют данные Нацбанка.