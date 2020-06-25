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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд
25 июня 2020 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В гривневом эквиваленте госдолг за этот период вырос до 2,209 триллиона гривень.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 мая 2020 года составил 2 209,46 млрд грн или $82,12 млрд. Влияние валютного курса на размер долга было минимальным.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 мая составил 1 947,89 млрд грн ($72,40 млрд) против 1 934,89 млрд грн ($71,74 млрд) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц снизился с $40,17 млрд до $39,32 млрд.

Прямой внутренний долг увеличился с 851,58 млрд грн до 889,85 млрд грн (а в долларовом эквиваленте увеличился с $31,57 млрд до $33,07 млрд).

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Комментарии к статье «Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд»

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 мая 2020 года составил 2 209,46 млрд грн или $82,12 млрд. Влияние валютного курса на размер долга было минимальным.

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