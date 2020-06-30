Иностранцы вывели из Украины более $11 млрд с начала года

С января 2019 по апрель 2020 нерезиденты вывели из Украины в виде доходов от облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), процентов по кредитам, дивидендов 11,6 млрд долларов.

Об этом глава совета Национального банка Богдан Данилишин сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Данилишин отмечает, что по имеющимся долговым обязательствам только правительства и НБУ в 2020-2021 запланировано выплатить нерезидентам 5,2 млрд долларов процентов, в том числе Министерством финансов - 4,6 млрд долларов и Национальным банком - 0, 6 млрд долларов.

Также он подчеркнул, что в 2020-2021 правительство и Национальный банк должны погасить 11,3 млрд долларов кредитов, в том числе перед Международным валютным фондом (МВФ) - 2,4 млрд долларов.

"Очень показательным является тот факт, что размер первого транша МВФ по кредитной программе Stand by, который Украина получила в июне 2020 года, в точности совпадает с величиной погашенного Украиной долга перед МВФ за период 2019 и января-мая 2020 - ровно 2,1 млрд долларов. То есть по состоянию на июнь 2020 ситуация выглядит так, что МВФ просто рефинансировал Украине свой же кредит", - сообщил Данилишин.

Положительной остается позиция по чистому притоку средств по статье долговых ценных бумаг: за 2 года поступило в Украину 6,7 млрд долларов (преимущественно облигации внутреннего государственного займа и облигации внешнего государственного займа правительства).

Однако, по словам главы совета, с началом коронакризиса Украина потеряла доступ к международным рынкам капитала и ситуация здесь стремительно меняется не в пользу Украины.

В частности, в 2020-2021 годах правительство должно погасить по облигациям внутреннего государственного займа и облигациям внешнего государственного займа 6,5 млрд долларов, в том числе в 2020 - 3,1 млрд долларов, в 2021 - 3,5 млрд долларов.

В целом запланированные суммы погашений основной суммы и процентов по долговым обязательствам правительства и НБУ в 2020-2021 годах составляют 20,5 млрд долларов, в том числе в 2020 - 10,9 млрд долларов, в 2021 - 9,7 млрд долларов.