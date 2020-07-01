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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Минсоцполитики рассказали, как выплачивается пособие переселенцам в период карантина
1 июля 2020 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Комиссии по вопросам назначения (восстановления) соцвыплат внутренне перемещенным лицам не проверяют в период карантина их фактического места жительства или пребывания, а назначают выплаты без обследования материально-бытовых условий семьи. Выплаты средств не приостанавливали. Об этом корреспонденту УНН рассказали в Министерстве социальной политики в ответ на запрос.

Так, в ведомстве сообщили, что на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19 и в течение 30 дней со дня его отмены, действуют следующие правила:

- запрещается проверять фактическое место проживания/пребывания внутренне перемещенных лиц (далее - ВПЛ) при назначении (возобновлении) социальных выплат;

- комиссии по вопросам назначения (восстановления) соцвыплат ВПЛ принимают решение о дальнейших выплатах без акта обследования материально-бытовых условий семьи.

"Постановлением Кабмина № 264 от 8 апреля 2020 года урегулирован вопрос продления на период карантина срока выплаты пособия внутренне перемещенным лицам, что было назначено раньше", - сообщили в министерстве.

Это касается следующих выплат:

- пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания); 

- пожизненных государственных стипендий;

- всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий и льгот за счет средств госбюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В Минсоцполитики рассказали, как выплачивается пособие переселенцам в период карантина»

Комиссии по вопросам назначения (восстановления) соцвыплат внутренне перемещенным лицам не проверяют в период карантина их фактического места жительства или пребывания, а назначают выплаты без обследования материально-бытовых условий семьи. Выплаты средств не приостанавливали. Об этом корреспонденту УНН рассказали в Министерстве социальной политики в ответ на запрос.

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