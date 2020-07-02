|2 июля 2020
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В первом квартале этого года доходы населения составили 874,4 млрд грн, расходы - 935,5 млрд грн, сбережения украинцев сократилось на 61,1 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госкомстата.
"Доходы населения в I квартале 2020 года составили 874,4 млрд грн, расходы - 935,5 млрд грн, уменьшение сбережений - 61,1 млрд грн", - сообщает Госстат.
Сообщается, что располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 16 055 грн (в I квартале 2019 года - 14598 грн).
Также в январе-марте этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, номинальные доходы населения выросли на 7,3%.
Кроме того, реальные доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2020 года увеличились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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• Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры
• Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли
• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
• В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19
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• Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам
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Комментарии к статье «Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн»
В первом квартале этого года доходы населения составили 874,4 млрд грн, расходы - 935,5 млрд грн, сбережения украинцев сократилось на 61,1 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госкомстата.