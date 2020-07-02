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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн
2 июля 2020 Просмотров: 17 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В первом квартале этого года доходы населения составили 874,4 млрд грн, расходы - 935,5 млрд грн, сбережения украинцев сократилось на 61,1 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госкомстата.

"Доходы населения в I квартале 2020 года составили 874,4 млрд грн, расходы - 935,5 млрд грн, уменьшение сбережений - 61,1 млрд грн", - сообщает Госстат.

Сообщается, что располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 16 055 грн (в I квартале 2019 года - 14598 грн).

Также в январе-марте этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, номинальные доходы населения выросли на 7,3%.

Кроме того, реальные доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2020 года увеличились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
По материалам: УНН

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В первом квартале этого года доходы населения составили 874,4 млрд грн, расходы - 935,5 млрд грн, сбережения украинцев сократилось на 61,1 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госкомстата.

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