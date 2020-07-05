Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты

Пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн. А в субботу, 4 июля, начинается выплата июльских, уже повышенных, пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передают Українськi Новини.

Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.

Независимо от того, работает пенсионер или нет, с 1 июля увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума.

Социальная пенсия также возрастет до 1712 гривен. Ее получают те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты.

Минимальная пенсия:

с 1 января 2020 - 1638 гpн.

с 1 июля 2020 - 1712 гpн.

с 1 декабря 2020 - 1769 грн.

Пересчет проведен в автоматическом режиме. Выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля.

Таким образом, минимальный размер пенсии по возрасту 1638,00 грн увеличивается на 74 грн и составит 1712 грн. Это для неработающих пенсионеров.

А неработающим пенсионерам, у которых пенсия по возрасту, исчисленная по формуле, является большей минимальной, перечисляется доплата за сверхнормативный стаж.

Кроме того, с 1 июля повысили:

размеры минимальных пенсионных выплат:

по инвалидности (100% ПМ) и в связи с потерей кормильца в соответствии с Законом 1058 (100, 120, 150% ПМ в зависимости от количества иждивенцев, на которых назначена пенсия)

шахтерам (3 ПМ)

лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий (165, 360, 525, 650% ПМ) и ликвидаторам с инвалидностью вследствие ЧАЭС (225, 255, 285% ПМ)

минимальные размеры пенсий:

в связи с потерей кормильца из числа военнослужащих (2ПМ)

лицам с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (от 100 до 180% ПМ)

Также повышаются выплаты:

участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны (25, 30, 40, 50% ПМ)

членам семей ветеранов войны (10, 15% ПМ)

жертвам нацистских преследований и членам их семей (10, 15, 25, 30, 40, 50% ПМ).

В то же время, повышаются пенсии за особые заслуги перед Украиной (20-40% ПМ), размер максимальной пенсионной выплаты (10 ПМ), государственная социальная помощь на уход лицам с инвалидностью вследствие войны (15-100%).

Кроме того, повышается: размер надбавки донорам и детям войны.