|13 июля 2020
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Национальный банк советует украинцам быть очень осторожными с кредитами "под 0%". Банки не раздают деньги просто так. Об этом сказала начальник управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук, сообщает пресс-служба НБУ.
Она дала важный совет: внимательно читать договоры и проверять все условия кредита.
"Фишка кредитов "под 0%" - эта ставка может действовать всего неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1 702% годовых", - сказала Лобайчук.
По ее словам, в работе с обращениями граждан есть сложность, поскольку человек самостоятельно подписал договор с такими условиями.
"Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, - это суд", - сказала она.
Лобайчук напомнила, что с января этого года в Украине заработала защита прав потребителей финансовых услуг и НБУ начал активную работу с банками, установив требования к рекламе и информации на сайте, которые банки должны будут выполнять с сентября. Аналогичные требования разрабатываются к финансовым компаниям.
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• В Украине стало меньше состоятельных граждан
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1 июля 2020
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• Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах
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Комментарии к статье «НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"»
Национальный банк советует украинцам быть очень осторожными с кредитами "под 0%". Банки не раздают деньги просто так. Об этом сказала начальник управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук, сообщает пресс-служба НБУ.