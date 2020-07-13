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Фотофакт

Бездумная исполнительность

НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"
13 июля 2020 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Национальный банк советует украинцам быть очень осторожными с кредитами "под 0%". Банки не раздают деньги просто так. Об этом сказала начальник управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук, сообщает пресс-служба НБУ.

Она дала важный совет: внимательно читать договоры и проверять все условия кредита.

"Фишка кредитов "под 0%" - эта ставка может действовать всего неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1 702% годовых", - сказала Лобайчук.

По ее словам, в работе с обращениями граждан есть сложность, поскольку человек самостоятельно подписал договор с такими условиями.

"Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, - это суд", - сказала она.

Лобайчук напомнила, что с января этого года в Украине заработала защита прав потребителей финансовых услуг и НБУ начал активную работу с банками, установив требования к рекламе и информации на сайте, которые банки должны будут выполнять с сентября. Аналогичные требования разрабатываются к финансовым компаниям.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"»

Национальный банк советует украинцам быть очень осторожными с кредитами "под 0%". Банки не раздают деньги просто так. Об этом сказала начальник управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук, сообщает пресс-служба НБУ.

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