|13 июля 2020
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За шесть месяцев этого года Украина импортировала вина на 67,9 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы
При этом, экспорт вина Украины достиг 6,1 млн долл. Таким образом, импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз (в денежном измерении).
Традиционно крупнейшим поставщиком вина в Украину является Италия. За 6 месяцев этого года Украина завезла итальянского вина на 20,7 млн долл.
Второе место в списке принадлежит Франции (10,5 млн долл.), третье - Германии (9,9 млн долл.).
Из других стран Украина импортировала вина на 26,7 млн долл.
Отметим, что за год Украина нарастила экспорт своего вина (виноградного) почти на 50%. А лидером-импортером нашего игристого вина стала Германия.
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• В Славянске за 4 июля зарегистрировано рекордное количество заболевших COVID-19
2 июля 2020
• В Славянске от COVID-19 умерла 80-летняя женщина
• В Украине стало меньше состоятельных граждан
• Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн
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• Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса
• В Украине ввели понятие "проступок": как и за что будут наказывать "оступившихся"
1 июля 2020
• Названы самые дорогие бренды Украины
• Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах
• В Донецкой области за 30 июня зарегистрировано 74 случая COVID-19
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• В МВД хотят расширить охват системы автофиксации ПДД по всей Украине
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За шесть месяцев этого года Украина импортировала вина на 67,9 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы