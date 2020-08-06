 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен
6 августа 2020 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

За пол года Национальный банк Украины выпустил в обращение 21,6 млн штук банкнот на общую сумму 61,04 млрд гривен. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе НБУ.

"Национальный банк Украины за первое полугодие 2020 выпустил в обращение наличных на общую сумму 61,04 млрд грн (с учетом поступлений наличности из обращения на сумму 1,16 млрд грн) - 21,6 млн штук банкнот номиналами 100, 500 и 1000 гривен", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что больше всего было выпущено в обращение банкнот номиналом 500 грн - в количестве 61,5 млн штук на сумму 30,8 млрд грн, а меньше всего: номиналом 100 грн - в количестве 13,6 млн штук на сумму 1,4 млрд грн.

Напомним, с начала этого года Национальный банк Украины утилизировал 265,9 млн штук банкнот.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

6 августа 2020

За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен

УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR

Для украинцев открыты границы 38 стран

5 августа 2020

Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила

Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров

Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты

Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

3 августа 2020

Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки

В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"

ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом

Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли

30 июля 2020

Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку

Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов

Почему автоматизированные складские системы продолжают набирать популярность

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз

В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев

Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны

Количество смерчей в Украине продолжает расти

28 июля 2020

Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"

Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях

Ставки на спорт в режиме live

В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории

27 июля 2020

В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса

Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества

Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше

Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества

Реабилитация после инсультов

Также в разделе

Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз

— 13 июля 2020 —

За шесть месяцев этого года Украина импортировала вина на 67,9 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы

Читать далее ⇒

НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"

— 13 июля 2020 —

Национальный банк советует украинцам быть очень осторожными с кредитами "под 0%". Банки не раздают деньги просто так. Об этом сказала начальник управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук, сообщает пресс-служба НБУ.

Читать далее ⇒

Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты

— 5 июля 2020 —

Пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн. А в субботу, 4 июля, начинается выплата июльских, уже повышенных, пенсий.

Читать далее ⇒

Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн

— 2 июля 2020 —

В первом квартале этого года доходы населения составили 874,4 млрд грн, расходы - 935,5 млрд грн, сбережения украинцев сократилось на 61,1 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госкомстата.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен»

За пол года Национальный банк Украины выпустил в обращение 21,6 млн штук банкнот на общую сумму 61,04 млрд гривен. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе НБУ.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Для украинцев открыты границы 38 стран

Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила

Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли

В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

6 августа 2020

За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен

УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR

Для украинцев открыты границы 38 стран

5 августа 2020

Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила

Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров

Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты

Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

3 августа 2020

Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки

В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"

ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом

Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли

30 июля 2020

Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку

Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов

Почему автоматизированные складские системы продолжают набирать популярность

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз

В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев

Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны

Количество смерчей в Украине продолжает расти

28 июля 2020

Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"

Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях

Ставки на спорт в режиме live

В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории

27 июля 2020

В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса

Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества

Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше

Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества

Реабилитация после инсультов

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top