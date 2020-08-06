|6 августа 2020
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За пол года Национальный банк Украины выпустил в обращение 21,6 млн штук банкнот на общую сумму 61,04 млрд гривен. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
"Национальный банк Украины за первое полугодие 2020 выпустил в обращение наличных на общую сумму 61,04 млрд грн (с учетом поступлений наличности из обращения на сумму 1,16 млрд грн) - 21,6 млн штук банкнот номиналами 100, 500 и 1000 гривен", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что больше всего было выпущено в обращение банкнот номиналом 500 грн - в количестве 61,5 млн штук на сумму 30,8 млрд грн, а меньше всего: номиналом 100 грн - в количестве 13,6 млн штук на сумму 1,4 млрд грн.
Напомним, с начала этого года Национальный банк Украины утилизировал 265,9 млн штук банкнот.
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Комментарии к статье «За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен»
За пол года Национальный банк Украины выпустил в обращение 21,6 млн штук банкнот на общую сумму 61,04 млрд гривен. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе НБУ.