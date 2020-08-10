НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений

|10 августа 2020
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Представители Национального банка Украины предоставили участникам небанковского финансового рынка разъяснения порядка финансового мониторинга. Требования соответствующих нормативно-правовых актов вступили в силу 30 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, отдельные требования для небанковских финансовых учреждений будут упрощены, по сравнению с аналогичными требованиями для банков.
Например, относительно системы автоматизации (обязательна только для тех, кто осуществляет перевод средств) и автоматизированного ведения анкет клиентов - можно будет использовать любой электронный формат, более того, она не является обязательным для всех категорий клиентов.
Специалисты НБУ отвечали на вопросы представителей небанковского финансового рынка, которые касаются деятельности компаний, например:
Кто должен отчитываться об операции по внесению наличных денег (уплаты страховых платежей)?
Тот субъект финансового мониторинга, через кассу которого осуществлялось внесение наличных: если через кассу банка - то банк, если через кассу финансовой компании - это финансовая компания.
Является ли перечень финансовых операций по переводу средств за рубеж, о которых нужно отчитываться в соответствии с требованиями, и подпадают под этот перечень операции по перестрахованию?
В отчеты попадают все без исключения операции по переводу средств за рубеж, в том числе операции перестрахования на сумму которая равняется или превышает 400 тыс. грн (эквивалент в иностранной валюте).
Может ли учреждение само определить перечень внутренних документов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма?
Действительно, финансовое учреждение может сама определить количество, формат и структуру соответствующих внутренних документов.
В какой срок должен быть установлен риск-профиль финансового учреждения?
Учитывая, что субъекты первичного финансового мониторинга должны привести в соответствие свои внутренние документы до 30 октября 2020 года, НБУ рекомендует осуществить оценку риск-профиля не позднее конца 1 квартала 2021 года.
Отметим, новые нормы закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, вступли в силу с 28 апреля 2020 года.
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• Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций
• В июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс.
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• За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен
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• Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила
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• Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ
3 августа 2020
• Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки
• В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
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• "Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"
• ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом
• Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли
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• Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов
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• Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти
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Представители Национального банка Украины предоставили участникам небанковского финансового рынка разъяснения порядка финансового мониторинга. Требования соответствующих нормативно-правовых актов вступили в силу 30 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.