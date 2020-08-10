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Фотофакт

Бездумная исполнительность

НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений
10 августа 2020 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Представители Национального банка Украины предоставили участникам небанковского финансового рынка разъяснения порядка финансового мониторинга. Требования соответствующих нормативно-правовых актов вступили в силу 30 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, отдельные требования для небанковских финансовых учреждений будут упрощены, по сравнению с аналогичными требованиями для банков.

Например, относительно системы автоматизации (обязательна только для тех, кто осуществляет перевод средств) и автоматизированного ведения анкет клиентов - можно будет использовать любой электронный формат, более того, она не является обязательным для всех категорий клиентов.

Специалисты НБУ отвечали на вопросы представителей небанковского финансового рынка, которые касаются деятельности компаний, например:

Кто должен отчитываться об операции по внесению наличных денег (уплаты страховых платежей)?

Тот субъект финансового мониторинга, через кассу которого осуществлялось внесение наличных: если через кассу банка - то банк, если через кассу финансовой компании - это финансовая компания.

Является ли перечень финансовых операций по переводу средств за рубеж, о которых нужно отчитываться в соответствии с требованиями, и подпадают под этот перечень операции по перестрахованию?

В отчеты попадают все без исключения операции по переводу средств за рубеж, в том числе операции перестрахования на сумму которая равняется или превышает 400 тыс. грн (эквивалент в иностранной валюте).

Может ли учреждение само определить перечень внутренних документов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма?

Действительно, финансовое учреждение может сама определить количество, формат и структуру соответствующих внутренних документов.

В какой срок должен быть установлен риск-профиль финансового учреждения?

Учитывая, что субъекты первичного финансового мониторинга должны привести в соответствие свои внутренние документы до 30 октября 2020 года, НБУ рекомендует осуществить оценку риск-профиля не позднее конца 1 квартала 2021 года.

Отметим, новые нормы закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, вступли в силу с 28 апреля 2020 года.

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Комментарии к статье «НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений»

Представители Национального банка Украины предоставили участникам небанковского финансового рынка разъяснения порядка финансового мониторинга. Требования соответствующих нормативно-правовых актов вступили в силу 30 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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