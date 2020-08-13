В "Укразализныце" рассказали, как пассажиры могут сэкономить деньги при покупке билетов

Пассажиры скоростных поездов "Интерсити +" могут сэкономить на билетах, купив их заранее. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Для вагонов 1-го класса действует программа лояльности: покупай раньше - плати меньше. Выгодные скидки действуют, если покупать билеты в "Интерсити +" за 90-30 суток до даты отправления поезда.

Скидка действует для путешествий во внутреннем сообщении по территории Украины. Пассажиры могут сэкономить от 40% до 10% стоимости билета.Чем раньше, тем скидка больше. В частности, по 90-30 суток до даты отправления поезда - снижение на 40%, а за 24-15 суток - снижение на 10%.

За несколько суток до даты отправления билеты наоборот, дорожают. За 4-2 суток до отправления - стоимость повышается на 10%, а за 1 сутки - стоимость увеличивается на 15%. в "УЗ" отметили, что скидка (или повышение) начисляется только на плацкартную часть билета.