НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн

После заключения договоров онлайн возникают те же обязательства, что и при подписании бумажного документа

Кредитный договор онлайн с использованием одноразового пароля является равноценным обычному бумажному. По закону однотипный пароль имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись.

Об этом говорится в разъяснении пресс-службы Национального банка Украины.

Как отмечается в сообщении, в случае возникновения просрочки по кредиту, заключенному онлайн, информация попадает к коллекторам.

"Так происходит из-за того, что во время заключения договора на веб-сайте вы поставили "галочку" напротив строки "подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе их передачи в бюро кредитных историй"", - говорится в сообщении.

Такое согласие является основанием для финансового учреждения передавать информацию о клиенте в коллекторскую компанию, если он не выполняет свои обязательства. В результате коллектор может звонить по указанным в анкете номерам телефона и отправлять письма клиенту. К тому же информация будет доступна бюро кредитных историй. В будущем это усложнит получение нового кредита.

В НБУ советуют тем, кто планирует брать кредит, внимательно читать условия договора, особенно, если он подписывается онлайн. В документе должны быть прописаны все условия кредита - процентная ставка, возможные комиссии и дополнительные платежи, штрафные санкции в случае просрочки выплат.