НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн

|28 августа 2020
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После заключения договоров онлайн возникают те же обязательства, что и при подписании бумажного документа
Кредитный договор онлайн с использованием одноразового пароля является равноценным обычному бумажному. По закону однотипный пароль имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись.
Об этом говорится в разъяснении пресс-службы Национального банка Украины.
Как отмечается в сообщении, в случае возникновения просрочки по кредиту, заключенному онлайн, информация попадает к коллекторам.
"Так происходит из-за того, что во время заключения договора на веб-сайте вы поставили "галочку" напротив строки "подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе их передачи в бюро кредитных историй"", - говорится в сообщении.
Такое согласие является основанием для финансового учреждения передавать информацию о клиенте в коллекторскую компанию, если он не выполняет свои обязательства. В результате коллектор может звонить по указанным в анкете номерам телефона и отправлять письма клиенту. К тому же информация будет доступна бюро кредитных историй. В будущем это усложнит получение нового кредита.
В НБУ советуют тем, кто планирует брать кредит, внимательно читать условия договора, особенно, если он подписывается онлайн. В документе должны быть прописаны все условия кредита - процентная ставка, возможные комиссии и дополнительные платежи, штрафные санкции в случае просрочки выплат.
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• В Украине с сентября будет курсировать новый поезд
26 августа 2020
• Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев
• Кабмин продлил карантин в Украине до 31 октября
• Суд отказался восстановить Романа Полански в составе Американской киноакадемии
• Ученые Института Роберта Коха рассказали, где чаще всего люди инфицируются коронавирусом
• Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов
• В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19
25 августа 2020
• В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана
• "Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины
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• В чем состоит разница между гриппом и COVID-19
• В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах
• В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
23 августа 2020
• ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей
• В Украине с начала августа утонули более 120 человек
• Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19
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• Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2
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21 августа 2020
• В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги
• Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию
• Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения
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Комментарии к статье «НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн»
После заключения договоров онлайн возникают те же обязательства, что и при подписании бумажного документа