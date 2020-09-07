Гарантированную сумму, которую можно будет вернуть по депозиту, хотят увеличить с 200 до 600 тыс. гривен

Совет по финансовой стабильности рекомендует Фонду гарантирования вкладов физических лиц повысить сумму гарантирования вкладов с 200 тыс. гривен до 600 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении по результатам заседания совета, передают Українські Новини.

Такое повышение совет рекомендовал осуществить после конвертации текущих обязательств ФГВФЛ перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства.

Это позволит фонду повысить гарантии по вкладам.

По данным ФГВФЛ, полностью защищены вклады (до 200 тыс. гривен) 98,4% вкладчиков в банках - участниках фонда.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году совет Национального банка рекомендовал повысить гарантированную сумму возмещения вкладчикам с 200 тыс. до 500 тыс. гривен.

На данный момент максимальная сумма вклада физлиц в банках - участниках ФГВФЛ, гарантированная государством, составляет 200 тыс. гривен.

Последний раз Фонд гарантирования вкладов повысил размер компенсации вкладчикам ликвидируемых банков со 150 тыс. гривен до 200 тыс. летом 2012 года.

До этого, в ноябре 2008 года, сумма возмещения была повышена со 100 тыс. гривен до 150 тыс. гривен.