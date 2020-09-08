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Фотофакт

Бездумная исполнительность

У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию
8 сентября 2020 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Алексей Резников.

После отмены карантина в Украине у пенсионеров, которые фактически проживают на оккупированном Донбассе, будет месяц на верификацию в отделениях "Ощадбанка". Сам банк готов выплачивать деньги, как только люди придут в отделения.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, на время карантина для переселенцев отложили обязанность каждые 60 дней подтверждать статус.

"После того как официально отменят карантин будет 30 дней, чтобы в спокойном режиме, не нервничая, приехать и провести верификацию. По этому поводу пусть никто не волнуется. "Ощадбанк" депонирует эти деньги и готов выплачивать их, как только люди придут в отделение банка", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что после открытия КПВВ на подконтрольную территорию ринется большое количество пенсионеров, что может создать дискомфорт.

"Сейчас мы с моим коллегой вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, отвечающим за цифровую трансформацию в стране, модернизируем приложение "Дія", которое позволит в том числе коммуницировать с пенсионерами-ВПЛ и предлагать им регистрироваться, создавать личные кабинеты и записываться в электронную очередь. То есть мы готовимся к тому, чтобы они получили свои деньги", - добавил Резников.

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Комментарии к статье «У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию»

После отмены карантина в Украине у пенсионеров, которые фактически проживают на оккупированном Донбассе, будет месяц на верификацию в отделениях "Ощадбанка". Сам банк готов выплачивать деньги, как только люди придут в отделения.

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