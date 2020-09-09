"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса

|9 сентября 2020
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В то время, как Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" представила тарифы "Годовой", "Квартальный" и "Месячный" для бизнеса и населения.
Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.
"Группа "Нефтегаз" предлагает для бизнеса тарифы "Годовой", "Квартальный" и "Месячный", которые помогают сформировать портфель закупок и полностью удовлетворить потребности в природном газе. Тарифы разработаны с учетом тарифного клиента. В частности, тариф "Годовой" лучше подходит для газоснабжающих компаний (газсбыты): учет среднего профиля по пять лет, привязка к ежедневным котировкам газового хаба NCG, различные условия оплаты (предоплата, постоплата, подекадная оплата)", - говорится в нем.
Отмечается что с сентября 2020 тариф "Квартальный" будет доступен на четвертый квартал 2020 года и на первый квартал 2021 лотами до 150 тыс. куб. м в рамках торгов на Украинской энергетической бирже (УЭБ).
Указывается, что цена газа фиксируется в момент заключения сделки на бирже и не будет меняться весь квартал, а газ будет поставляться равными частями в течение квартала.
В свою очередь тариф "Месячный" доступен в виде лота до 50 тыс. куб. м на УЭБ, с фиксированной ценой в течение месяца.
Уточняется, что заказать газ в рамках тарифа "Месячный" можно с поставкой в текущем месяце, на месяц вперед и на два месяца вперед.
При этом для бытовых потребителей (населения) доступны два тарифа - "Месячный" и "Годовой" от предприятия "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины".
Отмечается, что по условиям "Месячного" тарифа, цена газа меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке; оплата за потребленный газ происходит в следующем месяце после поставки.
В свою очередь, по условиям тарифа "Годовой", цена и расчетный объем потребления газа фиксируется при заключении договора.
Уточняется, что в рамках тарифа "Годовой" потребитель ежемесячно платит фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае, если использует меньше запланированного объема газа, в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет.
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Комментарии к статье «"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса»
В то время, как Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" представила тарифы "Годовой", "Квартальный" и "Месячный" для бизнеса и населения.