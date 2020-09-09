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Фотофакт

Бездумная исполнительность

"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса
9 сентября 2020 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В то время, как Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" представила тарифы "Годовой", "Квартальный" и "Месячный" для бизнеса и населения.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Группа "Нефтегаз" предлагает для бизнеса тарифы "Годовой", "Квартальный" и "Месячный", которые помогают сформировать портфель закупок и полностью удовлетворить потребности в природном газе. Тарифы разработаны с учетом тарифного клиента. В частности, тариф "Годовой" лучше подходит для газоснабжающих компаний (газсбыты): учет среднего профиля по пять лет, привязка к ежедневным котировкам газового хаба NCG, различные условия оплаты (предоплата, постоплата, подекадная оплата)", - говорится в нем.

Отмечается что с сентября 2020 тариф "Квартальный" будет доступен на четвертый квартал 2020 года и на первый квартал 2021 лотами до 150 тыс. куб. м в рамках торгов на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

Указывается, что цена газа фиксируется в момент заключения сделки на бирже и не будет меняться весь квартал, а газ будет поставляться равными частями в течение квартала.

В свою очередь тариф "Месячный" доступен в виде лота до 50 тыс. куб. м на УЭБ, с фиксированной ценой в течение месяца.

Уточняется, что заказать газ в рамках тарифа "Месячный" можно с поставкой в ​​текущем месяце, на месяц вперед и на два месяца вперед.

При этом для бытовых потребителей (населения) доступны два тарифа - "Месячный" и "Годовой" от предприятия "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины".

Отмечается, что по условиям "Месячного" тарифа, цена газа меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке; оплата за потребленный газ происходит в следующем месяце после поставки.

В свою очередь, по условиям тарифа "Годовой", цена и расчетный объем потребления газа фиксируется при заключении договора.

Уточняется, что в рамках тарифа "Годовой" потребитель ежемесячно платит фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае, если использует меньше запланированного объема газа, в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет.

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Комментарии к статье «"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса»

В то время, как Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" представила тарифы "Годовой", "Квартальный" и "Месячный" для бизнеса и населения.

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