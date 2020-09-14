Журнал Фокус объявил сотню самых богатых людей Украины

|14 сентября 2020
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Издание Фокус опубликовало ежегодный рейтинг самых богатых украинцев. За год их совокупный капитал вырос почти на $1,2 млрд. Полный список сотни был опубликован в спецвыпуске журнала на сайте.
Среднее состояние украинского долларового миллионера по списку Фокуса - $248,6 млн, исключением являются участники первой десятки. По-прежнему в числе основных источников капиталов богатейших людей Украины находятся металлургия (23%), нефтегазовый сектор (18%), энергетика (13%), а также агросектор (11%).
Рейтинг богатейших по итогам 2019 года в очередной раз возглавил Ринат Ахметов - самый крупный бизнесмен в отраслях металлургии, финансов, энергетики, агросектора и медиарынка. Его состояние составило $7,285 млрд.
В пятёрке самых богатых украинцев: Виктор Пинчук ($2,416 млрд), Дмитрий Фирташ ($1,794 млрд), Вадим Новинский ($1,522 млрд). Замыкает пятерку пятый президент Украины Петр Порошенко, его капитал составляет $1,340 млрд. В руках первых десяти фигурантов рейтинга сосредоточено $19,74 млрд.
Если говорить о возрасте среднестатистического украинского миллиардера, то ему 55 лет, а самому молодому участнику рейтинга с состоянием в $350 млн Олегу Рогинскому (№31) 32 года, в то время как самым старшим стал 78-летний Георгий Скударь (№45) с состоянием $237 млн.
Среди ста богатейших украинцев всего три женщины. Это Галина Герега (Эпицентр, №6), Филя Жебровская (Фармак, №18) и Наталия Бондарева (Bayadera Group, №53).
В этом году при подготовке рейтинга "100 самых богатых людей Украины" Фокус применил новую методику оценки их активов. Сначала редакция издания определила приблизительное состояние 150 человек, изучив данные предыдущих рейтингов, обратив внимание на тех, кто, согласно открытым данным, в последние два года активно наращивал капитал. Затем из рейтинга были исключены лица, связанные с санкциями, находящиеся под следствием, стражей или "в бегах". Также были вычеркнуты имена тех, кто связан с предельно высокими репутационными рисками. Не попали в список и те, чьё состояние не превышает $30–35 млн.
Рейтинг учитывает не только украинских граждан, но и экспатов, заработавших основной капитал в Украине. При расчете учитывались основные бизнес-активы, принадлежащие предпринимателям. Данные по финансовым показателям компаний получены в системе YouControl — комплексном сервисе для анализа деятельности предприятий.
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9 сентября 2020
• Местные выборы пройдут по новым правилам: как голосовать
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• "Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса
• В украинские вузы зачислены почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий
• В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов
8 сентября 2020
• У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию
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• Александр Балабанов будет представлять Украину на детском Евровидении-2020
• В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет
7 сентября 2020
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• Девушка с собачкой из Уханя раскрыла отношения с главой миграционной службы Украины
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5 сентября 2020
• В Краматорске выявили участника вооруженных формирований "ДНР"
• Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется
• Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить
• ВВП Украины в 2020 году сократится на 6,5%
• Минюст планирует оставить в Украине только 2 тюрьмы
• В Минздраве объяснили, какие маски нужно носить школьникам
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Издание Фокус опубликовало ежегодный рейтинг самых богатых украинцев. За год их совокупный капитал вырос почти на $1,2 млрд. Полный список сотни был опубликован в спецвыпуске журнала на сайте.