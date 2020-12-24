Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах

|24 декабря 2020
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Существует перечень условий, необходимых для того, чтобы наемные работники и ФЛП имели право на получение 8000 грн единовременного пособия из-за жесткого карантина в январе. Подробно о них рассказал руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник в видео, опубликованном на YouTube-канале проекта, передает УНН.
"Довольно часто приходят вопросы об отказе. Есть перечень условий, которые необходимы для того, чтобы вы имели право на получение услуг. К этим условиям относятся - соответствие основного КВЭД, а не просто из перечня, доход должен превышать 30 000 грн", - сказал Баник.
Также, по его словам, для наемных работников и ФЛП обязательным условием является уплаченный ЕСВ.
"Если вы уволились, если ваш КВЭД на 31-ое октября другой, а не основной - вам будет отказано в получении помощи. Варианты бывают разные. Если же вдруг вы на 200% уверены, что вы полностью отвечаете всем условиям, которые есть для того, чтобы податься на получение помощи, напишите в службу поддержки приложения или на портале, и наши менеджеры примут у вас данные и дополнительно отдадут на проверку в Пенсионный фонд Украины", - отметил руководитель проекта "Дия".
Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 23 декабря ФЛП и наемные работники получили первые карантинные выплаты в 8000 гривен через государственный сервис "Дия" - они направлены уже 278 тыс. украинцев на общую сумму 2,23 млрд грн. При этом услугой воспользовались уже 321 307 украинцев.
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• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
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Комментарии к статье «Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах»
Существует перечень условий, необходимых для того, чтобы наемные работники и ФЛП имели право на получение 8000 грн единовременного пособия из-за жесткого карантина в январе. Подробно о них рассказал руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник в видео, опубликованном на YouTube-канале проекта, передает УНН.