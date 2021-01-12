Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен

|12 января 2021
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Участники газового рынка не понимают, кого из поставщиков власти обяжут обеспечивать газом "уязвимых потребителей", и какие категории населения в соответствии с предложениями Минэнерго с 1 февраля к ней будут отнесены. Об этом журналист Алена Голубева пишет в статье "Назад к ручному управлению: Почему план властей по снижению цен на газ обречен на провал" на сайте 112.ua, ссылаясь на слова президента ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовца.
Ранее в ответ на массовые протесты против повышения цен на газ и коммунальных тарифов и.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил в facebook, что с 1 февраля цена для "уязвимых" потребителей будет зафиксирована на уровне "хаб минус". С учетом ограниченной наценки поставщиков, она составит 5356 грн, на 44% меньше средневзвешенной цены в январе. Такая цена будет зафиксирована на год. По словам Витренко, поставки газа "поставщиками "уязвимым" потребителям по цене "хаб минус" (5356 грн) должна будет обеспечить дочка "Нафтогаза" - "Укргазвыдобування". Ее цена будет пересматриваться раз в год "на основании котировок на бирже в ноябре".
"Непонятно, как будут определять, кто из поставщиков может покупать газ УГВ, а кто нет. Неясно, как не допустить злоупотреблений, чтобы поставщики, покупая дешевый ресурс якобы для поставок населению, затем не перепродавали его дорого в свободном рынке", - сказал 112.ua президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец. Непонятно, как будет распределяться ресурс УГВ среди поставщиков. Как избежать принципа ручного распределения – этому дам, этому не дам. Большой вопрос – смогут ли в этом поучаствовать все поставщики, в том числе частные, добросовестные поставщики, спрашивает Мизовец.
Нет ясности и в вопросе, по какому принципу власти будут делить потребителей на "уязвимых" и "неуязвимых" и по какой цене станут продавать газ тем, кто будет признан "неуязвимым" потребителем. Немало вопросов у участников рынка вызывает и ограничение маржи. Как сообщалось, поставщики газа населению работают с предельно низкой маржой 2-3%, маржинальность в 5% - это максимальный показатель для поставщика. Часть поставщиков при такой ситуации будет вынуждена уйти из сегмента продаж газа населению, уверен Мизовец.
Очевидно, что дешевого газа "Укргазвидобування", которым до последнего времени единолично распоряжался "Нафтогаз", продавая его населению по 7220 грн за 1 тыс. куб. м, на всех не хватит. В 2020 году дочка "Нафтогаза" провалила план 20/20, предполагавший рост объемов добычи до 20 млрд куб. м, сократив ее, по расчетам ExPro, на 5% - с 14,9 млрд куб. м в 2019 году до 14,15 млрд куб. м. При этом, объем потребления газа в прошлом году составил около 30 млрд куб. м. На тепловиков и население вместе приходилось 16-17 млрд куб. м.
12 января 2021
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— 12 января 2021 —
Участники газового рынка не понимают, кого из поставщиков власти обяжут обеспечивать газом "уязвимых потребителей", и какие категории населения в соответствии с предложениями Минэнерго с 1 февраля к ней будут отнесены. Об этом журналист Алена Голубева пишет в статье "Назад к ручному управлению: Почему план властей по снижению цен на газ обречен на провал" на сайте 112.ua, ссылаясь на слова президента ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовца.
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• Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса
• Киев попал в рейтинг самых удобных городов для удаленной работы
• До конца локдауна в Украине 15 дней. Полный перечень ужесточенных карантинных мер
6 января 2021
• Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна
• Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января
• В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать
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• Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли
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Участники газового рынка не понимают, кого из поставщиков власти обяжут обеспечивать газом "уязвимых потребителей", и какие категории населения в соответствии с предложениями Минэнерго с 1 февраля к ней будут отнесены. Об этом журналист Алена Голубева пишет в статье "Назад к ручному управлению: Почему план властей по снижению цен на газ обречен на провал" на сайте 112.ua, ссылаясь на слова президента ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовца.