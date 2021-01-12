С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий. Как теперь назначают льготу

|12 января 2021
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С 1 января 2021 года поменялись не только минимальная зарплата и тарифы на коммунальные услуги, но и механизм назначения разных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций. Теперь документы подаются через "фронт-офисы" территориальной громады. Оттуда бумаги передадут в райгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Исключения составляю только те документы, которые направляются по почте или подаются в электронном виде.
Теперь в территориальной громаде должны создать структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения или хотя бы назначить лицо, которое будет за это отвечать.
Для обеспечения единого подхода Минсоцполитики утвердило соответствующие Методические рекомендации о выполнении полномочий по вопросам социальной защиты населения и защиты прав детей территориальными громадами.
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— 12 января 2021 —
Участники газового рынка не понимают, кого из поставщиков власти обяжут обеспечивать газом "уязвимых потребителей", и какие категории населения в соответствии с предложениями Минэнерго с 1 февраля к ней будут отнесены. Об этом журналист Алена Голубева пишет в статье "Назад к ручному управлению: Почему план властей по снижению цен на газ обречен на провал" на сайте 112.ua, ссылаясь на слова президента ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовца.
— 12 января 2021 —
Участники газового рынка не понимают, кого из поставщиков власти обяжут обеспечивать газом "уязвимых потребителей", и какие категории населения в соответствии с предложениями Минэнерго с 1 февраля к ней будут отнесены. Об этом журналист Алена Голубева пишет в статье "Назад к ручному управлению: Почему план властей по снижению цен на газ обречен на провал" на сайте 112.ua, ссылаясь на слова президента ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовца.
— 30 декабря 2020 —
Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в ноябре 2020 года составили 22,1 млрд грн, более чем в два раза больше, чем в октябре (11,0 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
— 28 декабря 2020 —
На сегодня ФЛП и наемные работники подали уже более 400 тыс. заявок на получение корантинних выплат в 8000 гривен через государственный сервис "Дія". Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в понедельник.
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12 января 2021
• С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий. Как теперь назначают льготу
• В Минздраве рассказали, когда украинцам будут выдавать справки о вакцинации
• Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен
• Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен
• Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ
• Что такое гиалуроновая кислота и насколько она эффективна
• Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании
• Коронавирус грозит сексуальному здоровью: почему COVID-19 вызывает импотенцию
10 января 2021
• Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса
• Киев попал в рейтинг самых удобных городов для удаленной работы
• До конца локдауна в Украине 15 дней. Полный перечень ужесточенных карантинных мер
6 января 2021
• Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна
• Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января
• В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать
• Использование алюминиевого профиля в строительстве: плюсы материала
• Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли
• В Кабмине рассказали, какие товары уберут из списка ограничений на продажу во время локдауна
30 декабря 2020
• Приложение "Дия" прошло проверку на безопасность
• Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза
• Духовность, как основа возникновения и употребления чая
• В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны
• Картины по номерам: новое направление в живописи
• Украина заключила контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19
28 декабря 2020
• ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"
• Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной
• Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье
• Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом
• С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения
• Hackett - английский бренд люксовой одежды
• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
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Комментарии к статье «С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий. Как теперь назначают льготу»
С 1 января 2021 года поменялись не только минимальная зарплата и тарифы на коммунальные услуги, но и механизм назначения разных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций. Теперь документы подаются через "фронт-офисы" территориальной громады. Оттуда бумаги передадут в райгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.