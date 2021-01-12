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Бездумная исполнительность

С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий. Как теперь назначают льготу
12 января 2021 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 1 января 2021 года поменялись не только минимальная зарплата и тарифы на коммунальные услуги, но и механизм назначения разных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций. Теперь документы подаются через "фронт-офисы" территориальной громады. Оттуда бумаги передадут в райгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Исключения составляю только те документы, которые направляются по почте или подаются в электронном виде.

Теперь в территориальной громаде должны создать структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения или хотя бы назначить лицо, которое будет за это отвечать.

Для обеспечения единого подхода Минсоцполитики утвердило соответствующие Методические рекомендации о выполнении полномочий по вопросам социальной защиты населения и защиты прав детей территориальными громадами.

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Комментарии к статье «С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий. Как теперь назначают льготу»

С 1 января 2021 года поменялись не только минимальная зарплата и тарифы на коммунальные услуги, но и механизм назначения разных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций. Теперь документы подаются через "фронт-офисы" территориальной громады. Оттуда бумаги передадут в райгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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