 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

На фоне локдауна ожидания бизнеса ухудшились - НБУ
15 января 2021 Просмотров: 19 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ожидания бизнеса по экономическому развитию незначительно ухудшились, инфляционные и девальвационные ожидания выросли. Об этом со ссылкой на данные опроса предприятий в IV квартале 2020 года сообщает пресс-служба НБУ.

"Оценки бизнеса по экономическому росту и собственному развитию ухудшились, а инфляционные и девальвационные ожидания на следующие 12 месяцев выросли на фоне усиления карантинных мероприятий", - говорится в сообщении и указано, что индекс деловых ожиданий (по развитию в последующие 12 месяцев) предприятий ухудшилось за квартал - с 100,8% до 99,6%.

Так, предприятия ожидают, что объемы производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев и дальше будут сокращаться.

Инфляционные ожидания предприятий усилились: в IV квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7,9% по сравнению с 7,0% в предыдущем квартале. Почти половина опрошенных предприятий считают, что инфляция будет ниже 7,5%. Впрочем, каждый пятый респондент прогнозирует инфляцию от 7,5% до 10,0%.

Отмечается, что усилилось влияние ослабления гривны на инфляцию: на это указали 71,9% респондентов против 69,4% в прошлом квартале. 63,6% респондентов считают проинфляционным фактором увеличение затрат на производство.

Что касается оценок предприятий относительно собственного бизнеса - их ожидания финансово-экономического состояния в следующие 12 месяцев несколько снизились, однако остаются оптимистичными. Самые высокие ожидания у предприятий добывающей промышленности. Негативные ожидания имеют предприятия строительства, энерго- и водоснабжения, транспорта и связи. Бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке.

"Пятый квартал подряд бизнес настроен сокращать количество работников, хотя и несколько медленнее, чем раньше. Только 11,5% предприятий планируют нанимать новых работников в течение следующих 12 месяцев. Сокращение персонала предусматривают 21,4% опрошенных компаний", - указали в НБУ со ссылкой на опрос.

Сообщается, что пессимистично настроены респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий энерго- и водоснабжения.

"Одновременно продолжает расти число компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких - 62,6% (против 55,7% в предыдущем квартале). Лишь 3,7% компаний готовы к уменьшению зарплат", - отметили в Нацбанке.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

15 января 2021

В Украине больше не будут выдавать "красных дипломов"

На фоне локдауна ожидания бизнеса ухудшились - НБУ

14 января 2021

Индекс счастья Gallup: Украина оказалась в конце списка

"Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам

Как выбрать женские колготки

МИД запустил сайт об Украине

iPhone 12: лидер или аутсайдер

Бизнесу с сегодняшенго дня грозит немалый штраф за клиентов без масок

Трамп стал первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды

12 января 2021

С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий. Как теперь назначают льготу

В Минздраве рассказали, когда украинцам будут выдавать справки о вакцинации

Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен

Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен

Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ

Что такое гиалуроновая кислота и насколько она эффективна

Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании

Коронавирус грозит сексуальному здоровью: почему COVID-19 вызывает импотенцию

10 января 2021

Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса

Киев попал в рейтинг самых удобных городов для удаленной работы

Популярные браслеты на руку

До конца локдауна в Украине 15 дней. Полный перечень ужесточенных карантинных мер

6 января 2021

Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна

Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января

В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать

Использование алюминиевого профиля в строительстве: плюсы материала

Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли

В Кабмине рассказали, какие товары уберут из списка ограничений на продажу во время локдауна

30 декабря 2020

Приложение "Дия" прошло проверку на безопасность

Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза

Духовность, как основа возникновения и употребления чая

В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны

Также в разделе

С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий. Как теперь назначают льготу

— 12 января 2021 —

С 1 января 2021 года поменялись не только минимальная зарплата и тарифы на коммунальные услуги, но и механизм назначения разных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций. Теперь документы подаются через "фронт-офисы" территориальной громады. Оттуда бумаги передадут в райгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Читать далее ⇒

Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен

— 12 января 2021 —

Участники газового рынка не понимают, кого из поставщиков власти обяжут обеспечивать газом "уязвимых потребителей", и какие категории населения в соответствии с предложениями Минэнерго с 1 февраля к ней будут отнесены. Об этом журналист Алена Голубева пишет в статье "Назад к ручному управлению: Почему план властей по снижению цен на газ обречен на провал" на сайте 112.ua, ссылаясь на слова президента ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовца.

Читать далее ⇒

Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен

— 12 января 2021 —

Участники газового рынка не понимают, кого из поставщиков власти обяжут обеспечивать газом "уязвимых потребителей", и какие категории населения в соответствии с предложениями Минэнерго с 1 февраля к ней будут отнесены. Об этом журналист Алена Голубева пишет в статье "Назад к ручному управлению: Почему план властей по снижению цен на газ обречен на провал" на сайте 112.ua, ссылаясь на слова президента ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовца.

Читать далее ⇒

Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза

— 30 декабря 2020 —

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в ноябре 2020 года составили 22,1 млрд грн, более чем в два раза больше, чем в октябре (11,0 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «На фоне локдауна ожидания бизнеса ухудшились - НБУ»

Ожидания бизнеса по экономическому развитию незначительно ухудшились, инфляционные и девальвационные ожидания выросли. Об этом со ссылкой на данные опроса предприятий в IV квартале 2020 года сообщает пресс-служба НБУ.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Украине больше не будут выдавать "красных дипломов"

Индекс счастья Gallup: Украина оказалась в конце списка

"Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании

Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали

В Славянске мать избила медика "скорой" за отказ проводить ПЦР-тест ребенку

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье

Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022

Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

15 января 2021

В Украине больше не будут выдавать "красных дипломов"

На фоне локдауна ожидания бизнеса ухудшились - НБУ

14 января 2021

Индекс счастья Gallup: Украина оказалась в конце списка

"Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам

Как выбрать женские колготки

МИД запустил сайт об Украине

iPhone 12: лидер или аутсайдер

Бизнесу с сегодняшенго дня грозит немалый штраф за клиентов без масок

Трамп стал первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды

12 января 2021

С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий. Как теперь назначают льготу

В Минздраве рассказали, когда украинцам будут выдавать справки о вакцинации

Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен

Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен

Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ

Что такое гиалуроновая кислота и насколько она эффективна

Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании

Коронавирус грозит сексуальному здоровью: почему COVID-19 вызывает импотенцию

10 января 2021

Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса

Киев попал в рейтинг самых удобных городов для удаленной работы

Популярные браслеты на руку

До конца локдауна в Украине 15 дней. Полный перечень ужесточенных карантинных мер

6 января 2021

Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна

Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января

В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать

Использование алюминиевого профиля в строительстве: плюсы материала

Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли

В Кабмине рассказали, какие товары уберут из списка ограничений на продажу во время локдауна

30 декабря 2020

Приложение "Дия" прошло проверку на безопасность

Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза

Духовность, как основа возникновения и употребления чая

В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top