На фоне локдауна ожидания бизнеса ухудшились - НБУ

Ожидания бизнеса по экономическому развитию незначительно ухудшились, инфляционные и девальвационные ожидания выросли. Об этом со ссылкой на данные опроса предприятий в IV квартале 2020 года сообщает пресс-служба НБУ.

"Оценки бизнеса по экономическому росту и собственному развитию ухудшились, а инфляционные и девальвационные ожидания на следующие 12 месяцев выросли на фоне усиления карантинных мероприятий", - говорится в сообщении и указано, что индекс деловых ожиданий (по развитию в последующие 12 месяцев) предприятий ухудшилось за квартал - с 100,8% до 99,6%.

Так, предприятия ожидают, что объемы производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев и дальше будут сокращаться.

Инфляционные ожидания предприятий усилились: в IV квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7,9% по сравнению с 7,0% в предыдущем квартале. Почти половина опрошенных предприятий считают, что инфляция будет ниже 7,5%. Впрочем, каждый пятый респондент прогнозирует инфляцию от 7,5% до 10,0%.

Отмечается, что усилилось влияние ослабления гривны на инфляцию: на это указали 71,9% респондентов против 69,4% в прошлом квартале. 63,6% респондентов считают проинфляционным фактором увеличение затрат на производство.

Что касается оценок предприятий относительно собственного бизнеса - их ожидания финансово-экономического состояния в следующие 12 месяцев несколько снизились, однако остаются оптимистичными. Самые высокие ожидания у предприятий добывающей промышленности. Негативные ожидания имеют предприятия строительства, энерго- и водоснабжения, транспорта и связи. Бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке.

"Пятый квартал подряд бизнес настроен сокращать количество работников, хотя и несколько медленнее, чем раньше. Только 11,5% предприятий планируют нанимать новых работников в течение следующих 12 месяцев. Сокращение персонала предусматривают 21,4% опрошенных компаний", - указали в НБУ со ссылкой на опрос.

Сообщается, что пессимистично настроены респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий энерго- и водоснабжения.

"Одновременно продолжает расти число компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких - 62,6% (против 55,7% в предыдущем квартале). Лишь 3,7% компаний готовы к уменьшению зарплат", - отметили в Нацбанке.