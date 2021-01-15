|15 января 2021
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Доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен. Об этом сообщает Пенсионный Фонд Украины.
Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 184,5 млрд гривен. Собственные средства составили 281,6 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 21,5 млрд гривен.
При этом план поступления от части Единого социального взноса (ЕСВ) на 2020 год составлял 274,2 млрд гривен, а по факту было получено 254,5 млрд гривен.
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Комментарии к статье «Дефицит Пенсионного фонда составил больше 13 млрд гривен»
Доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен. Об этом сообщает Пенсионный Фонд Украины.