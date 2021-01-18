|18 января 2021
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Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник, 18 января, утвердил предельную цену на газ, согласно которой цена на газ для населения снизится до 6,99 грн за кубический метр. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании.
"По поручению Президента Украины Володимера Зеленского правительство принимает решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 копеек за 1 метр кубический (с НДС). Такая цена будет действовать на время до завершения отопительного сезона, или до завершения карантина. Выше, чем 6,99 копеек за 1 метр кубический поставщики газа не смогут поднимать цену. Итак,.. цена на газ для украинцев в среднем снизится на 30%..." - рассказал на заседании Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Решение об установлении предельной цены на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине, добавил глава правительства в Telegram-канале.
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Комментарии к статье «Кабмин ограничил цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр»
Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник, 18 января, утвердил предельную цену на газ, согласно которой цена на газ для населения снизится до 6,99 грн за кубический метр. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании.