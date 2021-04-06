19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020

|6 апреля 2021
|Просмотров: 307
|
В то время как переводы от трудовых мигрантов в Украину начали сокращаться, 2,5 тыс. миллионеров задекларировали доходы за 2020 год, более тысячи из них проживает в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные Налоговой службы, передают Українські Новини.
В ходе кампании декларирования доходов граждан (по состоянию на 01.04.2021) подано более 172 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поданных деклараций увеличилось на 12%.
На сегодня наибольшее количество деклараций подано налогоплательщиками Запорожской (более 16 тыс.), Кировоградской (15 тыс.), Днепропетровской (14 тыс.), Херсонской (почти 13 тыс.) областей.
Общий задекларированный налогоплательщиками доход составляет 29,2 млрд гривен.
Наибольший среднегодовой доход на одного плательщика задекларировано жителями Киева (1 092 тыс. гривен), Киевской области (331 тыс. гривен), Днепропетровской (241 тыс. гривен) и Львовской (241 тыс. гривен) областей.
Самостоятельно определенные плательщиками к уплате в бюджет суммы налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц составляют 658,7 млн гривен.
Это на 138,9 млн гривен, или на 27% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Доходы в сумме свыше 1 млн гривен задекларировали 2,5 тыс. налогоплательщиков, из которых наибольшее количество являются жителями Киева (1 024 человека), Днепропетровской (196 человек), Харьковской (182 человека) и Киевской (155 человек) областей.
Более 100 млн гривен дохода задекларировано 19 лицами на общую сумму 4,8 млрд гривен, наибольшее количество таких лиц являются жителями Киева (10 человек).
На сегодня наибольшую сумму налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военного сбора) определено жителем Львовской области в размере более 35 млн гривен.
Количество граждан, которые по состоянию на 01.04.2021 задекларировали право на налоговую скидку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 6% и составляет 42 тыс. человек.
Как сообщали Українські Новини, в 2021 году последний день подачи деклараций для физических лиц, которые в соответствии с нормами раздела IV Налогового кодекса Украины обязаны подать декларацию, - 30.04.2021.
В 2019 году количество задекларировавших доходы миллионеров увеличилось на 60% до 8 тыс. лиц по сравнению с 2018 годом.
6 апреля 2021
• Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период
• Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной
• 19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020
• Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года
• Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти
• Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры
• Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций
5 апреля 2021
• Электронные больничные: когда введут и как это будет работать
• Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен
• На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок
• Как выбрать качественную мебель для квартиры
• Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок
• City24: оплаты любого сервиса и услуги не выходя из дома
• Seba – большой выбор коньков для разных стилей
• Карантинный туризм: несмотря на ограничения, украинцы решаются на раннее бронирование
22 марта 2021
• Госстат подсчитал сколько украинцы потратили за год на алкоголь и табак
• Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"
• 5 Идей как Сделать офис уютным
• В Украине разоблачили финансовую пирамиду B2B Jewelry с более 55 тысячами вкладчиков
• В ЮНЕСКО спрогнозировали глобальный дефицит воды к 2030 году
21 марта 2021
• Аромат яблок и карамели: японские ученые разработали тест для ранней диагностики коронавируса
• Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ
• Водонагреватели электрические для квартиры и дома: что нужно знать перед покупкой
• Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов
• Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей
• Аккумулятор для автомобиля, виды аккумуляторов: как правильно выбрать
• МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось
• "Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия
17 марта 2021
• 90 процентов говорят правду: доказано полиграфом
• В Украине вводят новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится для водителей
• Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители
— 6 апреля 2021 —
Нацбанк отложил переходный период на урегулирование вопросов, связанных с выпуском электронных денег, до 15 июня 2021 года.
— 6 апреля 2021 —
В Пенсионном фонде Украины заявили о дефиците в размере 7,5 млрд гривен. Средства недополучили по всем основным показателям. Однако финансирование апрельских пенсий все равно продолжается.
— 5 апреля 2021 —
Жизнь в режиме онлайн — это удобно и, попросту, необходимо. Для кого-то — это привычно и вполне комфортно, для кого-то достаточно сложно и всегда возникает желание выйти из дома по делам.
— 21 марта 2021 —
Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Но это восстановление неравномерное, и есть тревожные признаки, что разрыв между развитыми и развивающимися экономиками растет.
Приветствую, гость! Вход
6 апреля 2021
• Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период
• Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной
• 19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020
• Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года
• Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти
• Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры
• Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций
5 апреля 2021
• Электронные больничные: когда введут и как это будет работать
• Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен
• На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок
• Как выбрать качественную мебель для квартиры
• Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок
• City24: оплаты любого сервиса и услуги не выходя из дома
• Seba – большой выбор коньков для разных стилей
• Карантинный туризм: несмотря на ограничения, украинцы решаются на раннее бронирование
22 марта 2021
• Госстат подсчитал сколько украинцы потратили за год на алкоголь и табак
• Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"
• 5 Идей как Сделать офис уютным
• В Украине разоблачили финансовую пирамиду B2B Jewelry с более 55 тысячами вкладчиков
• В ЮНЕСКО спрогнозировали глобальный дефицит воды к 2030 году
21 марта 2021
• Аромат яблок и карамели: японские ученые разработали тест для ранней диагностики коронавируса
• Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ
• Водонагреватели электрические для квартиры и дома: что нужно знать перед покупкой
• Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов
• Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей
• Аккумулятор для автомобиля, виды аккумуляторов: как правильно выбрать
• МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось
• "Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия
17 марта 2021
• 90 процентов говорят правду: доказано полиграфом
• В Украине вводят новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится для водителей
• Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020»
В то время как переводы от трудовых мигрантов в Украину начали сокращаться, 2,5 тыс. миллионеров задекларировали доходы за 2020 год, более тысячи из них проживает в Киеве.