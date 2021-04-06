19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020

В то время как переводы от трудовых мигрантов в Украину начали сокращаться, 2,5 тыс. миллионеров задекларировали доходы за 2020 год, более тысячи из них проживает в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Налоговой службы, передают Українські Новини.

В ходе кампании декларирования доходов граждан (по состоянию на 01.04.2021) подано более 172 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поданных деклараций увеличилось на 12%.

На сегодня наибольшее количество деклараций подано налогоплательщиками Запорожской (более 16 тыс.), Кировоградской (15 тыс.), Днепропетровской (14 тыс.), Херсонской (почти 13 тыс.) областей.

Общий задекларированный налогоплательщиками доход составляет 29,2 млрд гривен.

Наибольший среднегодовой доход на одного плательщика задекларировано жителями Киева (1 092 тыс. гривен), Киевской области (331 тыс. гривен), Днепропетровской (241 тыс. гривен) и Львовской (241 тыс. гривен) областей.

Самостоятельно определенные плательщиками к уплате в бюджет суммы налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц составляют 658,7 млн гривен.

Это на 138,9 млн гривен, или на 27% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Доходы в сумме свыше 1 млн гривен задекларировали 2,5 тыс. налогоплательщиков, из которых наибольшее количество являются жителями Киева (1 024 человека), Днепропетровской (196 человек), Харьковской (182 человека) и Киевской (155 человек) областей.

Более 100 млн гривен дохода задекларировано 19 лицами на общую сумму 4,8 млрд гривен, наибольшее количество таких лиц являются жителями Киева (10 человек).

На сегодня наибольшую сумму налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военного сбора) определено жителем Львовской области в размере более 35 млн гривен.

Количество граждан, которые по состоянию на 01.04.2021 задекларировали право на налоговую скидку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 6% и составляет 42 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, в 2021 году последний день подачи деклараций для физических лиц, которые в соответствии с нормами раздела IV Налогового кодекса Украины обязаны подать декларацию, - 30.04.2021.

В 2019 году количество задекларировавших доходы миллионеров увеличилось на 60% до 8 тыс. лиц по сравнению с 2018 годом.