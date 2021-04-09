Начисления за коммуналку за год выросли на 40%

|9 апреля 2021
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Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2021 года составили 27,3 млрд грн, на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн).
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, в феврале 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 24,9 млрд (91,3% начисленных за этот период сумм).
Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2021 года составила 82,1 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее (81 млрд грн).
По данным статистического ведомства, по состоянию на 28 февраля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 34,2 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 27,4 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 8,0 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,0 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.
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Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2021 года составили 27,3 млрд грн, на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн).