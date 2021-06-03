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Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сократился: сколько зарабатывают в начале 2021 года
3 июня 2021 Просмотров: 93 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2021 года составляла 11 70 гривен. Зарплата женщин составляла 82,2% от зарплаты мужчин (14 91 гривен).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины (Госстата).

По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:

  • в IV квартале 2020 года зарплата женщин была 11 558 гривен или 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 гривен).
  • в III квартале 2020 года - 10 409 гривен или 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 гривен).
  • во II квартале 2020 года 9 740 гривен или 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 гривен).
  • в I квартале 2020 года 9 785 гривен или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 гривен).

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2021 года составила 13 543 гривен. За последний год (по сравнению с апрелем прошлого года) зарплата выросла на 29,8% (на 3 113 гривен).
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сократился: сколько зарабатывают в начале 2021 года»

Среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2021 года составляла 11 70 гривен. Зарплата женщин составляла 82,2% от зарплаты мужчин (14 91 гривен).

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