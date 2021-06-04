Повышение пенсий: в июле обещают прибавку миллиону украинцев

В июле 2021 года будет проведена индексация пенсий для миллиона пенсионеров, которым была назначена пенсия в 2018-2020 годах, а также лицам, которым пенсии выплачиваются в минимальном размере. Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 4 июня.

По словам Лазебной, с 1 марта пенсии были проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%.

"В июле этого года будет проведена индексация пенсий еще для 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере. Таким образом, повышение в этом году получат 10,5 млн пенсионеров ", - сказала министр.

Она также отметила, что на 1 апреля текущего года средний размер пенсий составил 3725 грн - по сравнению с аналогичным периодом 2020-го он увеличился на 17, 5%, или на 555 грн.