НБУ назвал количество банковских вкладов украинцев на сумму свыше 500 тысяч гривен

— 4 июня 2021 —

В июле 2021 года будет проведена индексация пенсий для миллиона пенсионеров, которым была назначена пенсия в 2018-2020 годах, а также лицам, которым пенсии выплачиваются в минимальном размере. Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 4 июня.

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